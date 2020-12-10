王忠義夫婦弒親詐保案　殺害母親部分再度撤銷發回

▲王忠義弒親案，最高法院再度撤銷發回。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的南投縣男子王忠義弒親案，他被控與妻子在2016年間，將母親強推入溪流溺斃，以詐取高額保金，償還債務。一審將王男判處無期徒刑，但二審卻大逆轉無罪，更一審還是判決無罪。案經上訴，最高法院10日認為更一審無罪判決仍有疑義，再度撤銷發回更二審。

王忠義也被控殺害父親，這部分歷審均判處無罪，最高法院去年6月間認定檢方上訴不符《刑事妥速審判法》規定，駁回檢方上訴，王忠義被控殺父部分無罪確定。

檢方指控，王忠義與妻子陳雅麗（已無罪確定），因積欠50萬元卡債，遂將歪腦筋動到因病臥床的父親身上。王男在2014年5月28將父親帶到醫院，2天後就以父親吵著回老家為由，向醫院請假外出，駕車前往南投縣信義鄉、魚池鄉。檢方指控王男在凌晨打電話報警，指稱自己因開車旅途勞累在車上睡著，10分鐘後醒來，父親已失蹤，只留下父親的4顆牙齒，請求警方協尋。王父的屍體隔年2月間在北港溪河床遭人發現，經過比對牙齒後，證實王父確實死亡。檢方認為是王男以鐵器敲擊父親頭部後，再丟入河床，而後報警。

另外檢方也指控王男涉嫌殺害母親，檢方認為，當年6月王父失蹤後，10月間王男就開車帶著母親與妻子等家人，到種瓜溪河床捕捉蝦子。傍晚趁著天黑時，王男以手肘抵住母親腰部，將母親強壓至水底，母親因掙扎，頭部多處撞擊溪底石頭，最後王男確認母親死亡後，才將母親抱上岸，並由妻子打電話報警。檢方因此對王男依照殺害直系血親尊親屬罪，提起公訴。

殺害母親的部分，王忠義一審遭判無期徒刑，二審卻認定母親「跌落溪中撞擊石頭受傷溺斃成分居高」，逆轉改判無罪。案經撤銷發回更一審，更一審也判決王忠義無罪。檢方再提出上訴，最高法院審理後，認為全案仍有許多疑點需要調查，包含是否涉及過失致死？王男當時是否對母親做人工呼吸？均有疑義，因此最高法院再度撤銷無罪判決，發回更二審。