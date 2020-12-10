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女兒虐死97歲公公遭重判15年　母淚訴：我是罪魁禍首！

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▲臺灣高等法院刑事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

 ▲女子虐殺公公，高等法院二審改重判15年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

士林戚姓女子2018年底，連續2天以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩等方式，虐死97歲公公，犯後坦承因沒吃藥，導致精神病症發作。一審判決無罪，但高院二審10改重判15年。戚女母親出庭聽判，聽完宣判後，她哭著表示，先前一直反對這場婚姻，因為「病人怎麼照顧病人」；之後她又叫女兒停藥，「我才是罪魁禍首！」

本案發生於2018年底，根據檢方起訴指出，戚女因不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2日因公公不願午睡、上廁所，戚女情緒失控，趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。她犯案後一度遭羈押，後因精神疾病獲裁定交保，檢方依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴，一審法院審理後，認為她行為時受精神疾病影響而失去辨識能力，判決無罪。

案經上訴，高院二審改認定戚女具有殺人犯意，利用諸多凌虐手段，殺害公公，因此改依照「家暴殺人罪」，重判15年。戚女、丈夫等人均未出庭聽判，僅戚女母親出庭聆聽宣判。

戚母聽判完後走出法庭，第一句話就說「我不服氣！」接著開始訴說女兒苦命的過程。她指出，女兒與女婿2012年開始交往，因女婿在大陸工作繁重，經常不在家，所以女兒就住進當時還未結婚的女婿家中，照顧公公。但因公公常送急診，女兒自己也有精神疾病，2014年間女兒因照顧壓力太大而大發病，被送進松德院區治療。

雖然醫師說按時服藥就能控制女兒的病情，但戚母還是反對2人結婚，因為「病人怎麼照顧病人？」不過女兒深愛著女婿，2015年間2人偷偷登記結婚。戚母知道後極力反對，押著女兒辦理離婚，但2人還是持續交往，女兒當時也按時服藥控制。2018年10月間2人又復婚，因數年未曾發病出狀況，戚母不再反對。

2018年復婚前，戚母認為吃藥對身體不好，希望女兒停藥；另外戚母也認為女婿瘦弱蒼白，希望女兒能從食補方面幫助女婿，因此告知女兒要將心思放在廚房，結果女兒反而與女婿家中的外傭交惡，被外傭排擠。復婚後的2018年11月，戚母打電話詢問女兒狀況，這才發現女兒停藥後狀況極差，這時女婿將外傭撤換，照顧公公的責任就落在戚女身上，1個多月後，就發生慘劇。

戚母受訪過程中，不斷哭泣，說女兒因長期吃藥，早就已經停經，臉也變形，身材浮腫，最後更因為照顧壓力太大，犯下本案。她多次說「我才是罪魁禍首！」她認為本案應該判無罪，她要求再上訴。

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