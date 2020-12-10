虐死97歲公公　高院認有殺人故意「持續攻擊傷害凌虐」

▲台灣高等法院刑事庭發言人連育群，說明改判理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林戚姓女子2018年底以各種方式虐死97歲公公，檢方雖依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴，但一審判決無罪。案經上訴，高院二審改認定戚女有殺人的不確定故意，「持續對被害人為攻擊、傷害及凌虐等行為」，另外也認為她案發時「並無幻想、幻覺、意識清楚，情緒平緩，均無異狀。」所以改依照「家暴殺人罪」，判刑15年。

本案發生於2018年底，根據檢方起訴指出，戚女因不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2日因公公不願午睡、上廁所，戚女情緒失控，趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。她犯案後一度遭羈押，後因精神疾病獲裁定交保，檢方依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴，一審法院審理後，認為她行為時受精神疾病影響而失去辨識能力，判決無罪。

但高院二審於10日做出改判，依照「家暴殺人罪」，判刑15年。高院隨後由刑事庭發言人連育群法官，說明判決理由。其中在罪名認定部分，高院認為，「本院依照外籍看護證述內容、被害人在案發前後的照片、法醫研究所的遺體鑑定報告，可看出被害人身上有較大面積外傷、胸部也因大面積挫傷而出血、肋骨有多處骨折，而造成呼吸困難的呼吸衰竭死亡。參照警消人員到場時的證詞，研判被害人已經死亡一段時間等證據資料，因此本院認定，被告是基於『殺人的不確定故意』，持續對被害人為攻擊、傷害及凌虐等行為，造成被害人死亡結果。被告辯稱只是傷害被害人，否認殺人行為，供詞不予採信。」

此外，對於戚女精神疾病是否影響其行為時判斷能力，高院指出，「審酌被告行為前後情形，參考台大醫院對被告行為時精神鑑定結果，認為被告在行為當時辨識能力並無欠缺，原審曾經送陽明醫院鑑定，但陽明醫院並未就被告在案發當年、最接近案發時間在馬偕醫院定期就診病歷資料上面記載『被告並無幻想、幻覺、意識清楚，情緒平緩，均無異狀，亦均按時拿取處方箋』等內容」故此高院不採用陽明醫院鑑定報告內容，改認定戚女行為時並未因精神疾病影響，而具有完全的行為能力。

最後，高院在量刑理由中指出，「審酌被告學經歷狀況、家庭狀況以及被告跟被害人的兒子才結婚二個多月，竟然就在寒冬之際強行拖拉高齡97歲、罹患心血管疾病、無法自行站立的被害人，所為凌虐被害人的手法，踐踏被害人的人性尊嚴，使被害人於晚年的最後人生無法善終；並參酌被告犯後不知悔改、一再虛構事實。」高院因此改重判15年。