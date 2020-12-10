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快訊／驚世媳婦噴殺蟲劑虐殺97歲公公　一審無罪二審逆轉判15年

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▲▼驚世媳婦虐死公公。（圖／記者葉南州攝）

▲戚姓女子涉嫌虐死公公。（圖／記者葉南州攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林戚姓女子2018年底，連續2天以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩等方式，虐死97歲公公，犯後坦承因沒吃藥，導致精神病症發作，檢方雖依照「家暴傷害致死」罪嫌起訴，但一審士林地院仍認定她行為時受精神病影響，判她無罪，但須監護5年。案經上訴，高等法院二審10日宣判，戚女改依殺人罪判15年。可上訴。

檢方起訴指出，戚女因不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，連續2日因公公不願午睡、上廁所，戚女情緒失控，趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。她犯案後一度遭羈押，後因精神鑑定「有強制治療的必要性」，先前已獲裁定交保，住進精神病房。檢方仍對她提起公訴。

一審士林地院審理時，戚女坦承因沒吃藥，才會出現幻聽、被害妄想等狀況。她住進醫院治療後精神回復正常，才想到自己犯下的罪行嚴重，「那是一條人命」，她解釋「因為幻聽幻覺，有聲音叫我去做這些事，那不是我，我肯定當時我是失心瘋的，沒有任何辨識行為的能力。」另外杭姓丈夫出庭替妻子求情，不願追究，他當庭說：「我太太就是這樣本性善良，她跟我父親情同父女」，「太太是個病人，就像（她）多年來照顧我爸爸，照顧太太是我的責任。」

一審法院最後依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決戚女無罪，但需令入相當處所施以監護5年。

案經上訴，高等法院二審審理時，根據台北市立聯合醫院陽明院區報告，發現戚女平日有飲酒習慣，平均每天要喝1500ml的紅酒，若不喝或少喝，就會出現酒精戒斷症狀，另外飲酒後曾出現酒後失憶之現象。而戚女家族有精神疾病史，母親患有躁鬱症、大阿姨有憂鬱症，表哥有思覺失調症。

另外戚女的丈夫在高院審理時也再次出庭替妻子求情。律師也舉證說戚女有許多失常的行徑，本身也有精神疾病，所以是「病人照顧病人」，會發生憾事是長照壓力造成，「不是真正的她」。至於戚女也在最後陳述時，哭著說「我對不起我公公，但希望好好把病養好，再照顧我老公。」
 

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