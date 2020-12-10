「沒有不能解密的歷史」　江啟臣率黨務主管參訪國家人權博物館

記者徐政璿／台北報導

今天12月10日是世界人權日，國民黨主席江啟臣上午親赴國家人權博物館參訪。他在受訪時表示，今天是世界人權日，也是美麗島事件41週年，這天對台灣民主的意義非常重大，帶了幾位黨務相對年輕的主管來到景美的人權園區，一方面我們見證，二方面省思，三方面也檢討，「真相、撫慰、和解，這是我們面對過去這段歷史傷痕，追求轉型正義唯一的一條道路。」

▲國民黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝，下同）

江啟臣指出，過去歷史上，因為白色恐怖、因為言論自由等遭受迫害的，其中也包括他自己的伯公，在1950年被捕，一直到1975年才出來，1993年就過世了，是他爺爺的堂兄弟，「今天看到他的名字，老實講心裡面還蠻難過、蠻遺憾的，當然這給我們很大的教訓。」

「作為威權時代唯一的執政黨，中國國民黨必須要很謙卑、很真誠的去面對白色恐怖的錯誤」，江啟臣說，尤其對於這些政治受難者的前輩及其家屬，國民黨更有必要展現謙卑、反省的態度，歷史必須解密、真相逼需要公開，才有可能和解，沒有永遠保密的歷史，也沒有不能解密的歷史，更沒有不能公開的真相，所以歷史應該解密，真相應該公開。

江啟臣強調，雖然現在台灣民主化，但民主化的進程與成果，都是過去這些先賢先烈們犧牲自己的生命、家庭、血淚鑄造而成的，當然也有一些過去在戒嚴時代，政府所做的一些錯誤的、對人權上的迫害，因為這些歷史的堆疊，才有今天台灣的自由民主繁榮的社會。