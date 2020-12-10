流產不需配偶同意「男方0選擇權」！　網吐1現實因素：不可能公平

▲政府擬修法，以後妻子可自行決定是否把孩子生下來。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

我國擬將《優生保健法》更名為《生育保健法》，修法草案中提到，日後女方如果想要接受人工流產，不須經過配偶同意，只要自己單方面決定即可，預計2021年3月預告。消息曝光後在網路掀起討論度，有網友認為，「這是女權的進步，但平權卻沒有跟上」，男方沒有任何選擇權，這和男女平權的理念相牴觸，他也提出「扶養同意書」的概念，應該男女都有決定權才公平。

原PO在PTT表示，妻子懷孕後，如果其中一方不想生就會面臨2種狀況，第1種是男方想要小孩但妻子不想，「老婆可以去流產，老公只能接受」；第2種是妻子想生下來男方不想，「老公完全沒有權力阻止，並且必須負起扶養責任。」

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女性可以提倡身體自主權，決定自己要不要生小孩，但老公只能被動接受結果，「相對下，男方卻完全被限制住」，就算男方不想生小孩也沒權力拒絕，只要妻子堅持要生他就必須負責任，但情況反過來，妻子不想生卻可以直接去醫院人工流產，「我知道一定會有人說：男人自己不做好避孕，讓女生懷孕就要負責啊！但同樣說詞也可以套到女方，女生不做好避孕，有了就要負起責任養育啊！」

▲大部分網友都認為，此議題很難達到絕對平等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



為了解決妻子堅持生下來，但老公不想生的狀況，原PO建議可以簽署「扶養同意書」，若男方沒有生小孩意願就不要簽名，代表是妻子單方面決定要生，孩子出生後男方不需負扶養責任，這項修法草案才能達到完全平等，「重點是男女都應該有選擇權，這樣才是性別平權。」

多數網友回應，雖然以原PO的觀點來看，這法案確實稱不上絕對公平，但考量到男女先天「生理差異」這項無法克服的因素，女方確實比較有權力決定是否要生，「覺得這個很難說什麼，因為懷孕後不論往流產或生產哪個方向走都牽涉到身體損耗，於男性是0%，女性則否」、「你想討論的權利如建基於兩性生理狀況一致，那有得聊，但現實是沒有的」、「同意你，但其實完全平權根本不可能吧，就像女生不用當兵一樣，總是有先天差異導致的因素（比如流產是傷害女生身體）」、「這邊你想平權根本就不可能，因為受孕的是女方。」