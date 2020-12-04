破7千人連署！「墮胎不用配偶同意」過門檻　衛福部須限期給答案

▲現行法規規定，已婚女子墮胎需配偶同意。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

近日在國發會公共政策網路參與平台上有民眾發起修正《優生保護法》第9條議案，該名暱稱Ching的提案人認為，在評估懷孕、生產影響心理健康或家庭生活時，未婚女孩可自行決定是否產下孩子，希望已婚女性也有決定權，無須配偶同意。該提案於11/21已完成，在11天獲得7012人連署，主管機關衛福部須於明年2/2前回應。

根據現行《優生健保法》第9條明文規定，懷孕婦女經診斷或證明有下列情事之一，得依其自願，施行人工流產：一、本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病者。二、本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病者。三、有醫學上理由，足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康者。

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四、有醫學上理由，足以認定胎兒有畸型發育之虞者。五、因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。六、因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者。未婚之未成年人或受監護或輔助宣告之人，依前項規定施行人工流產，應得法定代理人或輔助人之同意。

有配偶者，依前項第六款規定施行人工流產，應得配偶之同意。但配偶生死不明或無意識或精神錯亂者，不在此限。第一項所定人工流產情事之認定，中央主管機關於必要時，得提經優生保健諮詢委員會研擬後，訂定標準公告之。

▲提案人認為「墮胎須配偶同意」的法規，剝奪女性身體自主權。（圖／免費圖庫pixabay）

代表著已婚女性只要未符合上述條例，就不得進行人工流產，提案人Ching認為不合理，以優生保護法第9條規定，未婚女孩可引用第6款規定，因懷孕或生產會影響心理健康或家庭生活時，可自己決定是否生下這個孩子，「但是，已婚的女孩呢？根據但書的規定，引用這個條款，必須要配偶同意。」

提案人接著說，已婚懷孕，除非性侵、胎兒有遺傳病或重大缺陷、母體產子會有生命危險等，否則必須「經過配合同意，才能合法墮胎」。她認為該規定可惡之處，在於生下孩子是否影響健康或家庭生活，必須配偶「一起」決定，只要配偶不簽名，孩子就得生下來。

以同樣觀點「丈夫外遇生子，為什麼第三者要不要拿掉小孩，不用妻子同意？」提案人指出，優生保健法第9條的但書一定要修正，其為剝奪女性身體自主權之法令。因此希望通過附議後，主管機關能修法，還給女性應有的身體自主權。