孕婦住院安胎「被誤餵墮胎藥」！護理師道歉：人太多...全家氣炸

▲醫院安胎，卻被餵墮胎藥。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

合肥一對夫妻原本進醫院要安胎，沒想到竟被護理師餵了墮胎藥！11月4日，施男陪同妻子住進了肥東安貞醫院安胎。6日早上護理師像往常一樣，給了藥和量體溫。妻子沒有多看多想就吞下藥物，誰知下秒就被告知「吃錯藥了」，過了3個小時趕往了肥東縣人民醫院洗胃。雖然胎兒目前一切正常，但施男表示，已經不打算要這個孩子了。

據《瀟湘晨報》報導，現在，距離妻子程女吃錯藥已經過去半個多月了。施男說，「吃錯藥後的前幾日醫院還給妻子做超音波，但現在醫護人員每天僅是量量體溫和測血壓，並催著他們出院，醫院始終沒有給出解決方案和具體答覆。」

施男說，妻子由於吃錯藥，精神上受到了一點刺激，「胎兒17周左右了，安胎藥誤吃成了墮胎藥，胎兒不打算要了，現在只想醫院給個相應說法和補償。」

好端端的安胎藥怎麼會成了墮胎藥呢？該院婦產科負責人表示，由於住院人員較多，住院的床位緊張，沒有多餘的床位騰出，醫護人員就安排了墮胎和安胎的患者住進同一間病房。

涉事醫院表示，事發後，醫生也對患者進行過催吐、稀釋等措施，出於無效，隨後醫護人員陪同了施男及妻子趕往了肥東縣人民醫院洗胃。

▲錯餵的藥。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

「醫院前幾天做了超音波，從影像來看，胎兒整體狀況良好，」 肥東縣安貞醫院婦產科負責人表示，「施男及其家屬對於經濟賠償的數額稍高，醫院還在和患者家屬主動協調。」不過，負責人表示，醫院對於程女的住院、產檢、乃至後面如果生孩子或者流產，也都可以申請免去費用。

肥東縣衛健委相關負責人表示，肥東衛健委對肥東安貞醫院醫護人員的工作錯誤給患者家屬帶來的問題高度重視，事發當日拿錯藥的護士已經被停職處理，「已經和患者家屬、安貞醫院相關負責人多次協調，目前患者家屬提出的高額賠償金還沒有和醫院達成一致，還在繼續協調中。」

肥東縣衛健委相關負責人也建議，若雙方就賠償問題難以達成一致，患者及其家屬可以走司法程序，對肥東安貞醫院起訴。

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