當初要嫁你不娶！男友保險套「戳洞逼婚」　女友決定讓他崩潰

▲有男網友表示，為了讓女友跟他結婚，還在保險套戳洞讓她懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

男女雙方對於是否結婚，未必有共識是常有的情況，甚至想法隨著時間改變想法也是有可能發生的情況。在臉書匿名粉絲專頁「靠北女友」上，就有一位網友發文表示，跟女友交往5年，為了讓他結婚只好出此下策，在保險套戳洞懷孕逼婚，但女友還是不願意結婚，還決定墮胎，讓他相當崩潰。

男網友發文表示，跟女友交往了五年多了，肚子裡也有了，可到現在她都不願意嫁，雖然起初交往的時候，「是我提出我想當不婚主義者的」，因為自家算是滿富裕的，怕被拜金女纏上要車子房子記她名下。

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男網友接著表示，「但也只是想啊，妳當初不是想結的嗎？」那時候好一段時間都是女友在念這件事，結果現在換女友變成不婚主義者，「我現在都回心轉意了耶！」

男網友最後強調，「因為你都不答應，我只好戳洞，先上車後補票…結果都懷上了妳居然要墮掉是在哈囉？一條生命耶！當初你不是很愛小孩嗎？還說要一起結婚生可愛的小孩的啊？就是因為你之前這麼說我才戳洞的耶！我又不是養不起，我現在月薪不錯，存款也多，又有車有房，妳到底哪裡不滿意？」

網友在留言中回應表示，「不滿意你這個人啊！哈哈哈」、「你想結婚是你的事，她不結婚是她的事；這是兩回事」、「因為你給她拖太久了，她昏頭好了，只剩飯票的功能」、「當初女人想跟你有個家庭時你不給，現在卻因為小孩才想給，可能不愛了，所以不想跟你結婚，寧願把小孩拿掉」、「當初想嫁你的時候不娶 現在憑什麼要人家嫁你？真的很自私欸 以為用小孩綁住一個人？你綁的住她綁不住她的心啦」。

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