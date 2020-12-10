　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府在柳營科技工業園區暨環保園區服務中心辦理2020年度災害防救業務年終檢討暨觀摩會，並表揚公私協力推動防救災工作有功個人、單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在柳營科技工業園區暨環保園區服務中心辦理2020年度災害防救業務年終檢討暨觀摩會，並表揚公私協力推動防救災工作有功個人、單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念深植台南市民、社區、企業、團體的心中，12月9日台南市政府在柳營科技工業園區暨環保園區服務中心辦理2020年度災害防救業務年終檢討暨觀摩會，並表揚公私協力推動防救災工作有功個人、單位。

災害防救工作沒有最好，只有更好，救災工作必須以「檢討過去，策勵未來」的觀念，不斷的學習精進與滾動式檢討，發現問題，進而解決問題。

台南市在深耕防救災工作連續8年獲中央評定為特優防救災縣市，尤其2019年更有永康區公所、南區公所榮獲得「績優區公所」、永康區復國里蔡玉梅女士及南區喜南里蔡建成「績優防災士」、在地企業生達化學製藥、徠•歸仁飯店、康那香企業「績優企業表揚」等殊榮。

▲台南市政府在柳營科技工業園區暨環保園區服務中心辦理2020年度災害防救業務年終檢討暨觀摩會，並表揚公私協力推動防救災工作有功個人、單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020年已漸至尾聲，台南市一年來不畏辛勞推動防救災，讓2020年能夠四時平安，給市民一個安居生活環境。此次，藉由年終檢討會及結合深耕第3期計畫三方工作會議，整合台南市政府及37區公所防救災夥伴的經驗分享與工作心得，共聚一堂相互觀摩學習，區公所間進行實務經驗交流，為明年防災整備、應變及復原重建等更有計劃、有步驟的推展各項災害防救工作與措施。
頒獎典禮由市府秘書長方進呈代表市長黃偉哲頒獎表揚，方秘書長也勉勵與會人員，希望防災結合各界力量，不分公部門或民間企業，讓防救災力量強大無比，讓災害來臨時，因有事先整備，減輕災害造成之人命傷亡與財產損失。在此特別感謝社區、民間企業團體的經費贊助及實務上的合作推動，值得大家學習的楷模 ，大家一起攜手守護家園，讓台南市是一個安全無虞的健康城市。

台南市長黃偉哲呼籲大家多一份為防災工作努力，提昇自我「韌性能力」妥善應變防災能力，在面對未來氣侯變遷及社會發展，伴隨的天然災害與人為災害，定能從容應變、復原，將災損減到最低。

含膳食纖維，增添飽足感

ET快訊
打炒房再出招！政院拍板修正三法　實價登錄揭露完整門牌
「魔幻重慶」整社區蓋大佛脖上！住戶拆外牆驚呆千年歷史
雙親來自台灣！拜登將任命她為美貿易代表　華裔首位
富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶　車隊震怒
聯絡簿驚見「九柱」小小兵！鬼才爸爸神還原　家長們全跪了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

桃園青年局設計發展計畫　創造產學多元合作開發特色商品

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

大江「一星衣益」義賣　助「仁友」蓋新家千件商品公益價一折起

桃園黑豬肉大賞　鄭文燦：推廣國產豬肉標章市府推三策略

善德堂公益關懷協會攜手立委趙正宇　捐白米贈關懷據點

IFOAM Asia亞洲分會x新北　有機農業行銷培訓招生開跑

桃園第七屆青農培訓結業　鄭文燦：培訓採師徒制並補助生活津貼

一起努力疫後振興　桃園、台中觀光工廠協會簽署MOU

冬戀蘭陽溫泉季「湯圍美食旅展」開跑　加碼抽愛瘋Gogoro大獎！

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

奇景！內蒙神祕巨大冰盤漂河面　完美圓形「自體旋轉」宛如玉墜

災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

桃園青年局設計發展計畫　創造產學多元合作開發特色商品

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

大江「一星衣益」義賣　助「仁友」蓋新家千件商品公益價一折起

桃園黑豬肉大賞　鄭文燦：推廣國產豬肉標章市府推三策略

善德堂公益關懷協會攜手立委趙正宇　捐白米贈關懷據點

IFOAM Asia亞洲分會x新北　有機農業行銷培訓招生開跑

桃園第七屆青農培訓結業　鄭文燦：培訓採師徒制並補助生活津貼

一起努力疫後振興　桃園、台中觀光工廠協會簽署MOU

冬戀蘭陽溫泉季「湯圍美食旅展」開跑　加碼抽愛瘋Gogoro大獎！

楊聰財／彰化女童失蹤12年獲救　需避免「病態性互相依賴」循環發生

政院拍板修正地政三法！4大重點一次看　申報不實最重罰75萬

搶攻雙12！3C通路下殺　iPhone 12現折1212元

超級頂薪2.23億美元續約？　安戴托昆波：交給經紀人

女友洗澡「關水龍頭→秒沒電」炸巨響　消防員看傻！網驚：命大

環球晶以1300億元收購Siltronic　雙方簽訂BCA

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！　超狂身材曝光…網傻：認不出

新北樹林新景點！「沐心池」年底完工　池水倒影天空如身在畫中

走失石虎飛飛「躲動物園17天」！　與同伴同居第2天挖造景蹺家

「台灣城鎮品牌獎」結果出爐　中市囊括4獎項西區拿金獎

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

大江「一星衣益」義賣　助仁友蓋新家

桃園青年局設計發展計畫　創造產學合作

桃園黑豬肉大賞　推廣國產豬肉標章

善德堂攜手立委趙正宇　捐白米做公益

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

桃園第七屆青農培訓結業　頒証書

屏警交通安全月計畫　12月取締未戴安全帽

疫後振興　桃園、台中觀光工廠簽署MOU

更多熱門

相關新聞

陸今後3天迎新一輪「大暴雨」　

陸今後3天迎新一輪「大暴雨」　

時序進入7月下旬，但中國大陸因連日強降雨，造成的洪澇災害風險未消。據中國氣象局21日通報，預計21日8時至22日8時，陝西南部、重慶北部和西部、四川東北部、河南中南部、湖北北部、安徽北部、江蘇北部以及西藏東南部等地部分地區有大雨到暴雨，發布暴雨藍色預警。

安徽王家壩開閘自淹「20萬人家園」

安徽王家壩開閘自淹「20萬人家園」

安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

巢湖水位破歷史　三河鎮3.1萬人急撤

巢湖水位破歷史　三河鎮3.1萬人急撤

湖北漁村變水城　700村民划船進出

湖北漁村變水城　700村民划船進出

關鍵字：

災害防救.觀摩

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

真有外星人！美國保密協議簽下去了

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

20年租客離奇消失　房東驚見「噁爛鬼屋」

高國華婚變主因曝光！　陳子璇認：後悔離婚

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面