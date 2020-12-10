災害防救業務年終檢討暨觀摩會　表揚推動防救災有功單位

▲台南市政府在柳營科技工業園區暨環保園區服務中心辦理2020年度災害防救業務年終檢討暨觀摩會，並表揚公私協力推動防救災工作有功個人、單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念深植台南市民、社區、企業、團體的心中，12月9日台南市政府在柳營科技工業園區暨環保園區服務中心辦理2020年度災害防救業務年終檢討暨觀摩會，並表揚公私協力推動防救災工作有功個人、單位。

災害防救工作沒有最好，只有更好，救災工作必須以「檢討過去，策勵未來」的觀念，不斷的學習精進與滾動式檢討，發現問題，進而解決問題。

台南市在深耕防救災工作連續8年獲中央評定為特優防救災縣市，尤其2019年更有永康區公所、南區公所榮獲得「績優區公所」、永康區復國里蔡玉梅女士及南區喜南里蔡建成「績優防災士」、在地企業生達化學製藥、徠•歸仁飯店、康那香企業「績優企業表揚」等殊榮。

2020年已漸至尾聲，台南市一年來不畏辛勞推動防救災，讓2020年能夠四時平安，給市民一個安居生活環境。此次，藉由年終檢討會及結合深耕第3期計畫三方工作會議，整合台南市政府及37區公所防救災夥伴的經驗分享與工作心得，共聚一堂相互觀摩學習，區公所間進行實務經驗交流，為明年防災整備、應變及復原重建等更有計劃、有步驟的推展各項災害防救工作與措施。

頒獎典禮由市府秘書長方進呈代表市長黃偉哲頒獎表揚，方秘書長也勉勵與會人員，希望防災結合各界力量，不分公部門或民間企業，讓防救災力量強大無比，讓災害來臨時，因有事先整備，減輕災害造成之人命傷亡與財產損失。在此特別感謝社區、民間企業團體的經費贊助及實務上的合作推動，值得大家學習的楷模 ，大家一起攜手守護家園，讓台南市是一個安全無虞的健康城市。

台南市長黃偉哲呼籲大家多一份為防災工作努力，提昇自我「韌性能力」妥善應變防災能力，在面對未來氣侯變遷及社會發展，伴隨的天然災害與人為災害，定能從容應變、復原，將災損減到最低。

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