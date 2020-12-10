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彰化女童失蹤同年爆「台版藍可兒」！母女電梯消失12年　重啟調查

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▲▼鬼屋，凶宅，墜樓。（示意圖／記者許凱彰攝）

▲劉姓母女12年前搭乘該棟大樓電梯後，自此行蹤成謎。（圖／記者許凱彰攝）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣林姓婦人攜女失蹤12年，近日在高雄尋獲，讓警方士氣大振，將重啟調查台灣十大懸案之一的「台版藍可兒案」。同樣發生在12年前，彰化縣劉姓婦人帶著女兒離家，卻在大樓電梯內人間蒸發，至今依舊下落不明。如今類案偵破，有望循類似方式調查。

林婦攜女失蹤12年，期間警方一度陷入瓶頸，懷疑母女倆已遭遇不測，直到其中一名員警的妻子無意間說出「女人最常逛藥妝店和大賣場」，眾人靈機一動，鎖定賣場清查會員資料，果真透過寶雅百貨消費紀錄，順利找到母女倆，反觀另一起類似案件，同年發生在彰化，但至今依舊成謎。

2008年1月20日，劉姓婦人遭丈夫家暴，負氣帶著4歲小女兒離家，最後身影出現在7公里外員林市一棟財經大樓內，但2人搭電梯到11樓頂樓後竟「憑空消失」，讓這起「彰化母女搭電梯」成為知名懸案，又被稱為「台版藍可兒」事件。

根據警方調查，當時劉婦向管理員表示，要到11樓找朋友，便帶著女兒搭電梯上樓。電梯監視器清楚拍下，2人出電梯前脫下外套、鞋子，隨後匆忙跑出電梯；11樓另一支監視器則拍下，劉婦帶著女兒走到頂樓，隨後整棟大樓監視器再也沒拍到母女倆的身影。

▲台版藍可兒案。（圖／東森新聞）

▲大樓電梯監視器拍下劉姓母女最後身影。（圖／東森新聞）

離奇的是，這棟大樓座落於交通往來地區，與隔壁樓房距離、落差都大，既不可能跳到隔壁大樓，也很難不被周遭監視器拍到。為此，警方搜索大樓每一處，不僅挨家挨戶訪查，清查水塔、配電室、四周巷弄等，還清查大樓住戶身分，仍一無所獲。

案發後，家屬曾到廟中求助神明，神明指示劉婦只是帶女兒「出去玩幾天，很快就會回家」，不料至今杳無音訊。曾有網友推測，母女倆可能從樓梯走到地下二樓，再從地下二樓走汙水道或撞球場離開，但警方調閱大樓監視器，一一推翻這些說法。

由於丈夫曾經家暴，警方一度懷疑，劉婦在電梯裡脫外套、鞋子是故佈疑陣，企圖營造離奇消失假象，藉此脫離原本生活。不過，劉婦健保卡迄今沒用過，女兒也已過了入學年齡，金融、出入境系統均查無相關紀錄，大樓周遭也找不到任何他殺或自殺跡證，實難研判。

事隔12年，田中林父攜女案8日宣告破案，不少人還以為是「彰化母女搭電梯」、偵破，加上近期「鐵桶藏屍16年」同涉失蹤人口，讓該案再受外界關注。對此，田中警分局表示，警方接連破案後，將重啟調查「彰化母女搭電梯」一案。

至於「藍可兒」事件，指的是加拿大21歲華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）2013年陳屍洛杉磯塞西爾酒店頂樓水塔內，由於她生前搭電梯畫面過於詭異，加上死因至今成謎，因此常被拿來比作與電梯有關的離奇消失案件。

▼藍可兒生前行跡詭異，成為國內外知名懸案。（圖／翻攝自YouTube）

▲台版藍可兒案。（圖／翻攝自YouTube）

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