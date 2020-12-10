女兒失蹤12年！生父幫灌LINE重建關係　首次對話曝光：圓滿結局

記者黃翊婷／綜合報導

12年前謝姓女童被林姓生母從彰化帶走，家人遲遲聯繫不上兩人，一度成為一起失蹤懸案，直到今年12月7日母女倆才被警方尋獲。對於外界傳言女童曾遭繼父性侵一事，謝姓生父出面接受媒體採訪時澄清並無此事，而且這兩天他們還會透過LINE互相問候，希望未來能重新建立起斷了12年的父女情。

▲謝父秀出與女兒的團圓合照，直呼這是「圓滿結局」。（圖／謝父提供，下同）

林女12年前離婚後，帶著當時才就讀小學5年級的女兒離開彰化，隱身於高雄鹽埕區某公寓。她表示，後續的生活是靠在路邊擺攤賣刈包賺取生活費，從下午1時一路賣到深夜，後來繼承一筆遺產，於是改做網拍、手工包包，完全依靠現金過活，沒有辦過金融卡，也沒有和親友聯繫，就是不想讓前夫找到母女倆的蹤跡。

不過，就在本月7日，警方找到失聯12年的謝女，她已經是年滿23歲的成年人，體重卻只有32公斤，相當瘦弱、憔悴。林女解釋，雖然女兒食量不小，一餐可以吃掉一個便當，她也經常燉雞湯補身體，但女兒就是吃不胖。

▲謝女與生父互傳LINE問候。

這起案件經過媒體報導傳開後，一度傳出謝女曾遭繼父性侵、母親軟禁。對此，林女透過謝姓前夫（謝女生父）對外澄清，強調絕無此事，女兒很早就沒有和繼父住在一起，家人對她都相當疼愛，沒有性侵也沒有軟禁，「這一點我可以作證」，她一直過著正常的生活，可以外出買東西也會出去玩，只是沒去學校念書，但並未影響識字，此外，父女兩人重逢後，這兩天還首次使用LINE互相問候。

謝父說完立即秀出與女兒的第一次LINE對話，女兒傳來訊息說，「爸爸，我要睡了，晚安～」，他回答「晚安喔」，隔天也有互相說早安，他希望能透過每一天的互動，重新建立父女親情。

至於謝女就學中斷一事，林女坦言過去有買評量和參考書給女兒讀寫，但因為現在的國民教育是108課綱，與12年前的教法完全不同，尤其是建構式數學，所以希望女兒可以就讀國中補校，學習一技之長。對此，彰化縣社會處與教育處已請高雄市政府協助，如果謝女願意回到彰化，會盡力幫忙她取得國小學歷認證，甚至前往補校就讀，接續學業課程。

▼謝父強調前妻一家人都很疼愛女兒，沒有發生所謂的軟禁、性侵等事。（圖／記者唐詠絮翻攝）