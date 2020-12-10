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美軍胡德堡基地罪案連發…女兵慘被分屍　14軍官遭懲處

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▲▼2020年8月14日，美國軍方為慘遭分屍的陸軍下士吉倫（Vanessa Guillen）舉行葬禮。（圖／路透）

▲美軍今年8月為慘遭分屍的女性陸軍下士吉倫舉行葬禮。（圖／路透）

文／中央社

美國陸軍今天宣佈，由於德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地頻傳謀殺案件和性犯罪，基地14位指揮官和單位領導軍官遭撤職或停職處分。

胡德堡軍事基地約有3萬6000名軍人，今年至少發生了5宗疑似謀殺事件和2宗軍人失蹤死亡事件，兩名失蹤死亡者都已舉報或準備舉報遭到性騷擾，這些犯罪事件使胡德堡基地被稱為美軍「犯罪最猖獗的營區」。

法新社報導，調查胡德堡基地指揮風氣與文化的獨立報告出爐後，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，已下令撤除2位將軍和多位其他軍官的職位。

胡德堡今年曾發生一宗女兵分屍案，被害陸軍下士吉倫（Vanessa Guillen）長期遭性騷擾，失蹤2個多月後，她的遺體才找到。去年另有一起槍殺棄屍案，一名二等兵失蹤10個月後，遺體才碰巧被發現。這兩起案件使基地遭控不夠努力調查可能犯罪和尋找失蹤人員。

麥卡錫表示：「這不是績效問題，而是我們是否擁有生而為人的正派，以展現對袍澤的同情心，並為我們的軍人尋求最大利益。」他也說道：「這份報告勢必會改變我們陸軍的軍中文化。」

報告中提到，和其他軍營相比，胡德堡基地的各類犯罪率都高出許多，包含謀殺、謀殺未遂、強姦與性侵、偷竊、吸毒等犯罪類別。自殺、逃兵、擅離崗位的案件也比較多。

報告指責基地指揮官領導無方，導致案件調查與執法窒礙難行，他們的辦事方式造就了「一個姑息性侵與性騷擾的環境」，指揮官也不認真處理或減少犯罪。此外，性侵調查程序的經費、人員、訓練皆不足，因此，被害者都不願呈報性侵和暴力案件。

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