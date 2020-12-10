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雙11、黑五過了還能賺優惠？！「強卡」在手　4大電商回饋最高25%

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雙11、黑五過了還能賺優惠？！「強卡」在手　4大電商回饋最高25%（圖／凱基銀行提供）

▲雙11、黑五都買不夠？別擔心！消費時拿對「卡」，結帳後可再賺回刷卡金。（圖／凱基銀行提供，下同）

消費中心／台北報導

經過雙11、黑五各種破盤折扣、好康優惠轟炸後，今年你的荷包貢獻了多少？想要的戰利品是不是順利搶到手了？如果現在才發現採購清單有漏掉的，或是挖到其他好物發現還沒買夠的話，只要拿對「卡」，無論是買3C、家電、美妝，甚至是日常生活用品開銷、繳費，銀行繼續給回饋，4大網購平台放心下手賺回購物金，最多可享25%高額回饋，以及越來越盛行的嗶經濟，行動支付首綁也有高達20%的刷卡金回饋。

每年歲末有不少購物攻略可以參考，懂得精省的網購族一定會特別注意各大銀行提供的回饋趴數與分期利率優惠，用對卡片的話，收到帳單時真的超有感。但要注意的是，不是刷了就有回饋，通常須達消費門檻，且有名額限制，在指定時間內登錄成功，才能享刷卡金，今年凱基銀行不怕與其他家撞期，配合的4大電商從12/7起、登錄額滿前最晚到12/31都還可以登錄，登錄時間較晚且延長，讓卡友有充分時間可以完成活動，最高可享有25%高額回饋；除此之外，也有每周凱基卡友日滿1,212送120元共有1,550名低門檻多名額活動。

12月份於4大購物網刷凱基信用卡消費整理如下，相關名額或限制請見官網：

雙11、黑五過了還能賺優惠？！「強卡」在手　4大電商回饋最高25%（圖／凱基銀行提供）

除了刷卡，現在有很多人已經習慣使用行動支付，出門不必帶錢包，手機拿出來掃一下，就能輕鬆便利購物，同時繳電信費、水電費、信用卡費等各項生活支出，管理帳單也很方便。對於準備加入行動支付一族的人，6大行動支付更要綁定凱基卡，因為首月綁定消費或是持續綁定月月消費，通通都有回饋刷卡金，Google Pay最高享20%回饋，Apple Pay、LINE Pay、街口、悠遊付、OPEN錢包最高享10%回饋，要記得登錄活動哦，每戶每一行動支付每月回饋上限100元。

雙11、黑五過了還能賺優惠？！「強卡」在手　4大電商回饋最高25%（圖／凱基銀行提供）

▲即日起，全聯PX Pay綁定凱基卡，可享「首綁禮+天天送+刷卡金」。

而婆媽們到全聯愛用的PX Pay也能綁定凱基卡了，卡友首筆消費有30%超高回饋，等於消費滿100元送300福利點，且天天單筆消費或儲值滿500元送150福利點，每日限一次，上限1,200點，活動期間累積滿5,000元再送150元刷卡金，指定條件全部達成的話，「首綁禮+天天送+刷卡金」算下來，可累計獲得「1,500全聯福利點+150元刷卡金」。若暫時沒有採購囤貨需求，建議可以先儲值賺全聯福利點，每10點可折抵1元，不管是買菜或衛生紙，結帳時再折一筆，可以幫荷包省下不少錢。

雙11、黑五過了還能賺優惠？！「強卡」在手　4大電商回饋最高25%（圖／凱基銀行提供）

手邊卡片眾多，卻獨漏了凱基銀行信用卡嗎？沒關係，線上就能輕鬆申辦，只要完成簡單3步驟「驗、填、傳」，也就說身分驗證、資料填寫、文件上傳，短短5分鐘辦卡立即完成，一卡在手，不管走到哪，都能管理好生活中的任何大小事。此外，新戶首刷還有500元刷卡金、按摩槍、無線藍牙耳機、LINE POINTS 500點等好禮4選1。

請加入活動網址：https://wooo.tw/CBZpyKr

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