把握水氣移入　C-130、高空焰彈出動進行人工增雨

▲空軍出機C-130兩架進行空中增雨。（圖／翻攝國防部臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

旱象未解！經濟部水利署掌握氣象預報情資，今日降雨雲系將通過全台主要水庫集水區，空軍出機C-130兩架進行空中增雨，中山科學研究院也於曾文水庫施放國產高空焰彈，雙管齊下利用高空、低空與地面進行人工增雨作業，期盼充分利用雲系為集水區增加更多的降雨量。

空軍單位出機C-130兩架次針對烏山頭、曾文及南化等集水區上空施作空中人工增雨；曾文水庫地面増雨作業小組，亦配合進行地面人工增雨；以及中科院國產高空焰彈增雨三箭齊發。

此外，水利署地面增雨作業小組也掌握時機，於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫施作地面人工增雨作業，期盼利用雲系能為水庫挹注更多降雨量。

其實人工增雨作業看似容易，但其實是一項極具危險性的任務，國防部表示，實施人工增雨作業的組員必須在高空惡劣的天氣與低溫低氧中，開艙不加壓飛行，在積雲附近執行任務，這有可能造成飛機結冰阻礙操作，所以除冰器就非常重要，機組員更要時時注意機況，才能順利平安地完成增雨作業。

國防部指出，在進行增雨作業時，可能會使機組員面臨「高空減壓症」，因為在高空低壓的環境下，不是氧氣的氣體分子，會在身體組織或是血管中形成氣泡，對人體造成影響，所以在起飛前，機組員必須進行至少1小時的去氮工作，將身體內原本大含量的氮氣分子，藉由吸入百分之百的氧氣去做替換，改善高空作業所帶來的不適感。

國防部強調，空軍平常飛行是不用帶頭盔跟氧氣面罩，但人工增雨因需要高空低速開艙門，所以全機人員全程都是戴頭盔及氧氣面罩，避免發生缺氧情形。

水利署也說，人工增雨服務團每日小時守視降雨之天候環境，隨時確認天氣、分析雲層厚度，掌握合乎人工增雨的氣象條件，並與氣象局、國防部等單位保持密切聯繫。

▼空軍出機C-130兩架進行空中增雨，機組人員戴頭盔及氧氣面罩，避免發生缺氧情形。（圖／翻攝國防部臉書）



▼中山科學研究院施放國產高空焰彈，進行空中增雨作業。（圖／水利署提供）

