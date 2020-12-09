抗旱大作戰！苗栗一期稻作恐停灌　水庫啟動人工增雨

▲水利署8日下午3時左右，同步在石門、寶二、永和山、明德水庫各燃放2支焰劑，實施人工增雨。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因應桃竹苗旱象嚴重，旱災中央災害應變中心將舉行第4次工作會報；水利署表示，會中將討論明年一期稻作休耕範圍是否往北擴張至台中、桃竹苗等地。目前明德水庫蓄水率只剩16.5％、有效蓄水量僅201萬公噸，水利署8日下午3點20分，同步在石門、寶二、永和山、明德水庫各燃放2支焰劑，實施人工增雨。

受東北季風影響，北部地區水庫水位上升，目前石門水庫蓄水率為57.24%，新山水庫蓄水率升至95.01%，翡翠水庫蓄水率也升至92.56％，不過，中南部水庫存量仍較吃緊，曾文水庫蓄水率僅有22.22%，苗栗明德水庫蓄水率目前更只剩16.5％。

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▲▼因水利署實施人工增雨，苗栗明德水庫集水區到9日上午8點半平均降下7.6毫米的雨水，對水庫進帳不無小補。（圖／記者黃孟珍翻攝）

旱災中央災害應變中心9日舉行第4次工作會報，會中將討論明年一期稻作休耕範圍是否從嘉南地區往北擴張至台中、桃竹苗等地。農水署長蔡昇甫表示，整體來說，新竹和苗栗停灌機會最大，台中次之，台中水情已比上次評估更加嚴峻，停灌機率增加。新竹這幾週以來集水區也幾乎都沒有降雨，目前看起來停灌機會很大。

而水利署8日下午3時20分左右，受南方雲系影響，同步在石門、寶二、永和山、明德水庫各燃放2支焰劑，實施人工增雨，苗栗地區今天凌晨2點持續降雨，明德水庫集水區到9日上午8點半平均降下7.6毫米的雨水，對水庫進帳不無小補，希望持續降雨，進一步紓緩旱象。

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