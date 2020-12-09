國3玩命驚魂曝！4休旅穿梭包夾圍堵...砂石車狼狽逃　警方說話了

記者陳崑福／高雄報導

1輛砂石車於8日下午在國道3號北上396公里處近屏東交流道，一路被4輛小客車包夾，時間達275秒，砂石車最後在燕巢系統交流道轉往國10方向才脫身；國道警察表示，初步了解是上交流道時產生行車糾紛，除依規定開單告發處罰外，已通知駕駛到案說明，如涉及公共危險罪嫌或強制罪，調查後將函送法辦。

▲國道第五公路警察大隊交通組已根據車號傳訊疑似逼車駕駛人到案說明，涉及刑法將依法究辦 。（圖／翻拍，以下同）

▲▼國道三號砂石車行駛中線車道，旁邊是休旅車。

民眾在爆料公社二社上傳影片，昨天下午約3時15分，1輛砂石車在國道3號北上396公里處起即被4輛休旅車前、右、後側包夾。

休旅車閃著雙黃燈，砂石車行駛於中線車道，砂石車數度欲從內線車道擺脫，但包夾的休旅車立即切至砂石車前方和側線車道，5車距離還非常貼近，過程忽左忽右、橫跨雙線線車道，引發其他用路人恐慌。

砂石車一路被包夾至燕巢系統交流道後，藉機切往右側轉往國道10號，才化解這場危機，全部過程4分35秒，影片上傳後，網路一片撻伐。

國道第五公路警察大隊交通組根據該影片展開調查，初步了解是砂石車與小客車進入交流道時有行車糾紛，才有後續惡意逼車狀況，但逼車行為已違反交通管理處罰條例第43條規定，將開罰新台幣6000元以上、24000元以下罰鍰，已根據車牌查出車主身分，傳訊駕駛到案說明，釐清是否涉及公共危險及強制罪，依法究辦。

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