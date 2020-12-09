北捷也過1212！這時段搭乘「不限距離都免費」　還有「特殊閘門聲」





▲12月12日持4種電子票證，且於特定時段搭乘台北捷運，該趟車資免費。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

北捷也加入1212優惠！台北捷運公司9日公布首度嘗試的「超級大驚喜」，12月12日週六上午10時至10時30分，凡持4種電子票證，分別為悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡搭乘捷運的旅客，該時段當趟車資0元，同時車站進站閘門聲也搖身一變，從「叮～叮」鋼琴聲，變成輕快的「蝦皮免運」，告訴大家該時段搭乘「免費」。

北捷表示，該活動優惠對象為持有電子票證的旅客，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡等4家；值得注意的是，包括1280元公共運輸定期票、活動次數票、單程票、自行車或寵物車單程票、團體票、捷運旅遊票，如一日票、北北基好玩卡等，由於票券本身已有優惠或屬特殊票種，不在本次活動優惠範圍之內，請旅客特別留意。

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此外，北捷也提到，現行捷運票價實施「常客優惠」，採計次計價制，上月搭乘次數決定下月折扣數，因此本次活動期間內持電子票證搭乘的旅客，搭乘次數照樣併入累計，不會影響下月折扣數。

最後，北捷提醒民眾，儘管活動時段內搭乘免費，但是同站進出超過 15 分鐘、不同站進出超過2小時的旅客，仍然依照規定向旅客計收逾時費，請旅客特別留意及配合。至於環狀線板橋站、新埔民生站站外轉乘的旅客，則維持現行環狀線公告，20分鐘之內完成轉乘者，可合併里程，旅運費以0元計算；若超過時間轉乘，則轉乘後的里程視為新里程，將重新計算票價。