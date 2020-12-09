還原「飆罵蔡英文半小時」　蘇貞昌曾諷：不要只顧拍照事情要做好

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

行政院近期爭議不斷，「倒閣」傳言四起，外界也開始關注行政院長蘇貞昌及總統蔡英文間的關係。國民黨立委鄭麗文日前爆料，蘇貞昌2017年參加一場活動致詞時，脫稿痛罵蔡英文長達半小時。事實上，當時蘇貞昌以無公職身分出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會，並在致詞時隔空向蔡喊話不要只顧拍照，事情要做好。

當天活動邀請蘇貞昌、蔡英文、時任立法院長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安等人出席。蘇嘉全於活動中被推舉為屏東同鄉會首屆理事長，在他致詞結束後，安排蘇貞昌致詞。本來蘇貞昌先是推拒，但在一片掌聲中，仍登台講話。

蘇貞昌致詞時蔡英文尚未抵達會場，他表示，「等等總統來，給她聽到，太刺激，所以叫他先講講」。另外，他不僅還向喊話蔡英文不要只顧拍照，事情要做，也指出，陳菊當高雄市長討這麼多、賴清德當台南市長討這麼多、鄭文燦當桃園市長也討這麼多，但潘孟安卻哀到，連聲都不能被放出來，屏東實在很可憐，所以他對潘孟安說，待會不要跟蔡英文講場面話。

不過，蘇貞昌昨日被問到上述事情，並未直接否認，而是微笑稱，「蔡總統領導國家，現在無話不談、彼此信任，很多不必要的這些重傷沒有意義，也無效」。

其他人也看了這些...

►中天聲請假處分想保住52台 法院裁定駁回

►中天聲請保住52台遭駁回！4大理由曝光

►中天確定關台 蔡衍明轟：中華民國今天起走入獨裁政府



更多熱門新聞...

►中天聲請假處分被駁回 總統府：尊重司法不評論個案

►中天新聞台本週五下架 國民黨：民進黨覬覦52台已久



►振興一下我們的美麗