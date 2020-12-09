網約22歲小鮮肉「我有愛滋病」　人妻警局痛哭：我還有老公小孩

▲人妻出軌人財兩失，小鮮肉被逮後在警局寫下借據。（圖／翻攝自網易新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

杭州一名44歲人妻日前偷偷玩交友軟體，結識一名22歲小鮮肉，雙方情不自禁發生關係，怎料事後男子不僅騙走新台幣3萬多元，被逮還笑稱「我有愛滋病」，讓她嚇得痛哭流涕，直呼自己還有家庭。後來警方看不下去，不斷逼問男子真相，才讓事件落幕。

綜合陸媒報導，人妻透過配對功能結識年輕男子，雙方聊得投契，又發現彼此都是杭州人，便從朋友關係逐漸升溫，相約在一間咖啡店見面。當天兩人第一次見面，相處上卻一見如故、無所不談，讓人妻徹底暈船，當晚就出軌發生關係。

小鮮肉聲稱，他的家鄉在廣州，有幾千萬家產，家中是經營飯店業，平時喜歡遊山玩水，只住一晚2、3000人民幣（約新台幣1萬元上下）的高級酒店，「等到我們正式在一起，就讓妳當飯店老闆娘！」

▲人妻（左）聽聞小鮮肉（右）有愛滋病，當場落淚痛哭。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

不久後，男方要求借7500元人民幣（約新台幣3萬2千元）急用，強調月底會「三倍奉還」。人妻深信不疑，直到匯款後第三天，愈想愈不對勁，找上男方要求還款，怎料小鮮肉頓時換了一張臉，不停耍賴說沒錢，還冷嘲熱諷說自己受委屈、竟然與40多歲的女人上床。

雙方激烈爭吵下，最終鬧上警局。警方調查發現，男子一共有2個支付寶帳號，其中一個還剩餘4000元人民幣（約新台幣1萬7千元），因此要求男子當場還款，並監督他寫下正式借據，以盡快將剩餘的錢還給人妻。

不過，男子不願善罷甘休，竟在警局告訴人妻「我有愛滋病」。女方聽完，嚇得在派出所崩潰痛哭，直呼自己還有老公和孩子。警方不敢置信，再三逼問詳情，最後男子才坦承說謊，只是想嚇唬對方。