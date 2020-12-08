　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商買3杯咖啡花275元　店員硬拗「7杯寄放」恐涉業務侵占

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名女網友於網路社團貼文指出，家人日前到雲林某醫院看診，於院內便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員收取275元費用，女網友使用APP掃描才發現，是被收取了5杯的費用，這才又回頭向店員反應。店員在自知理虧後趕緊收回275元的發票，退費110元並重新交付發票；消保官表示，店員的行為恐已涉及《業務侵占罪》。

▲雲林縣一名女網友於網路社團貼文指出，家人於便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員收取275元費用，女網友使用APP掃描才發現，是被收取了5杯的費用。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

▲雲林縣一名女網友於網路社團貼文指出，家人於便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員收取275元費用，女網友使用APP掃描才發現，是被收取了5杯的費用。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

雲林縣一名鄭姓女子於社團臉書貼出發票照片並發文指出，其公公12月7日前往醫院看診，於院內便利商店購買3杯咖啡，索取回一張275元發票，心覺有異但未當場提出疑問。返家後將發票交給她保管，鄭女也覺得奇怪，3杯咖啡怎麼這麼貴，因簡易發票並未詳列明細，便使用統一發票APP系統掃描，跳出消費明細竟然顯示買5杯送5杯。

鄭女表示，事後回到該店詢問，一開始店員表示其餘7杯記載寄放於會員手機中，但鄭女的公公並未持有智慧型手機，更遑論有咖啡記載於手機APP之事，最後店員收回275元發票，並退還兩杯咖啡的錢110元，打出3杯咖啡165元的發票交還。鄭女向記者表示，既然已退錢，想這樣就結束不再追究了。

▲雲林縣一名女網友於網路社團貼文指出，家人於便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員收取275元費用，女網友使用APP掃描才發現，是被收取了5杯的費用。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

▲一名老翁前往便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員擅自以買五杯送五杯方案結帳，收取275元費用，卻未交代剩餘七杯去向。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消保官張嘉麟表示，該店員行為已不單純是消費糾紛，恐涉及刑法《業務侵占罪》，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，對於業務上所持有之物，犯前條之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。

▲雲林縣一名女網友於網路社團貼文指出，家人於便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員收取275元費用，女網友使用APP掃描才發現，是被收取了5杯的費用。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

▲因購買咖啡老翁並未持有智慧手機，店員最後收回275元的發票，退費110元並重新交付三杯咖啡165元的發票。（圖／記者蔡佩旻攝）

今（8）日傍晚門市主管於貼文下留言，「我是門市的主管，針對這件事件我們非常的重視，接獲消費者申訴案件後立馬趕到門市了解事情經過。同時當店管理區經理也同步聯繋上消費者鄭小姐，並向鄭小姐致歉，鄭小姐也表示不再追究。但加盟門市職員的作法已違加盟契約，依契約將對加盟主進行懲處。對於此次案件亦會進行檢討於各級會議再次提出案例宣達防止類似事件發生。」

斗六警分局指出，鄭姓網友貼文後警方已主動循線偵辦中，依照鄭姓網友所述內容，店員如若將剩咖啡杯數存寄於自己的APP帳號內，恐已涉及《侵佔罪》、《竊盜罪》，而未告知老翁所付費用是購買5杯則是觸犯《詐欺罪》。

警方表示，此案件目前已進入偵查階段，不便詳述，詳細狀況亦需雙方前往製作筆錄以釐清案情。

▲一名老翁前往便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員擅自以買五杯送五杯方案結帳，收取275元費用，卻未交代剩餘七杯去向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄭姓女網友出示公公買三杯咖啡被收取五杯咖啡費用的發票，有網友表示現行發票並未顯示品項，讓人無法即時比對所結帳物品是否正確，很不方便。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一名老翁前往便利商店購買3杯單價55元咖啡，被結帳店員擅自以買五杯送五杯方案結帳，收取275元費用，卻未交代剩餘七杯去向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鄭女以統一發票APP掃描查詢，竟跳出是結帳買5杯咖啡送5杯咖啡，再回到商店詢問，最後店員收回這張發票並退款110元，重新更換一張三杯咖啡165圓的發票。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


►超級神水、低價必入手


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►倫敦之眼取消煙火秀...「輪射煙火」台灣有！劍湖山：成全球唯一

►莿桐鄉農會照顧創新意　40位爺奶成「不老玩童」

►受刑人「出獄上班」！雲林監獄結合農會　減輕農業缺工下田採收

►長春集團捐百萬消防衣　張麗善：目標明年消防員都有第二套

ET快訊
8大電商「雙12優惠懶人包」　iPhone 12最殺1萬7千
「演唱會取消送口罩」被罵翻　謝金燕霸氣發聲！粉絲全哭了
快訊／台北車站旁「計程車猛衝撞」多輛機車　9人急送醫
快訊／轎車平交道「碰撞火車」！車身驚悚削一半　2人受困
冷空氣強度增強！這天「急凍15°C」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警　警一查傻了

快訊／台北車站旁計程車狂衝多輛機車　下班尖鋒6男3女受創

快訊／轎車闖宜蘭平交道「碰撞火車」　車身削一半2人全身傷受困

天公之子！媽媽煮飯驚聞巨響「砰」…兒4樓墜地僅「右手骨折」

超商買3杯咖啡花275元　店員硬拗「7杯寄放」恐涉業務侵占

女騎士誤闖國道遭賓士攔車拔鑰匙　她PO文罵垃圾獲聲援...全臉綠

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

小貨車送貨到柑仔店　淡水山區路滑翻車…醬油、沙拉油灑一地

狂奔畫面曝！新竹男闖中橫管制站喊：後面有歹徒　失聯32天家屬告警

禾豐集團因掏空案停擺…旗下公司欠稅2億　執行署花18年追回

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警　警一查傻了

快訊／台北車站旁計程車狂衝多輛機車　下班尖鋒6男3女受創

快訊／轎車闖宜蘭平交道「碰撞火車」　車身削一半2人全身傷受困

天公之子！媽媽煮飯驚聞巨響「砰」…兒4樓墜地僅「右手骨折」

超商買3杯咖啡花275元　店員硬拗「7杯寄放」恐涉業務侵占

女騎士誤闖國道遭賓士攔車拔鑰匙　她PO文罵垃圾獲聲援...全臉綠

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

小貨車送貨到柑仔店　淡水山區路滑翻車…醬油、沙拉油灑一地

狂奔畫面曝！新竹男闖中橫管制站喊：後面有歹徒　失聯32天家屬告警

禾豐集團因掏空案停擺…旗下公司欠稅2億　執行署花18年追回

2020「推特最熱門貼文」是黑豹死訊　BTS柾國「大方露刺青」衝第二

CPTPP沒進展三年編1500萬預算　國民黨酸：做事沒半步搶錢跑第一

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警　警一查傻了

一聽恩師劉文正「獻聲」...裘海正激動淚崩！　曝走紅原因是「失誤」

林飛帆嗆馬bumbler「蘇替台挺過關卡」　馬英九：他已沒信用

日職／張奕想每場出賽當打者　啟蒙恩師鼓勵不要放棄投球

腸病毒疫情緩升！疾管署示警：社區有易致重症腸病毒71型活動

腫瘤長在「超致命位置」！醫嘆無法開刀：他在睡夢中過世了

吳亦凡消失1個月「私下約鹿晗吃飯」　久違露面粉絲狂猜：新合作？

侯漢廷爆青山宮遶境「近百員警血汗加班」：連續三天服勤22小時！

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

民雄豆奶攤害死研究生...老闆改開地下米漿廠

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

女騎士撞上家犬摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

長髮女慘死台灣大道！雙胞胎妹追凶1年　求助高大成

高雄19歲女產嬰…阿公「袋中塞磚」丟河裡

性騷巧克力風波一次看！

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

公司休息室狂啪同事30回！人妻淪「洩慾工具」墮胎

姨丈性侵外甥女　小女兒全程目睹

陳建名指陳鴻文打假球　判賠30萬登報道歉

快訊／嘉義一對男女輕生！命危搶救中

青山宮萬人遶境驚見「雙人運動」

更多熱門

相關新聞

不喝咖啡就頭痛小心咖啡成癮

不喝咖啡就頭痛小心咖啡成癮

長期攝取咖啡會有成癮症狀，只要1至2天未攝取，就會產生戒斷症狀，如頭痛、疲勞、警覺下降、憂鬱...等，台南市立醫院家醫科許如芸醫師指出，其實只要一段時間，逐步減量，或1~2星期不喝咖啡，身體就會逐漸適應。

倫敦之眼取消煙火秀...「輪射煙火」台灣也有！

倫敦之眼取消煙火秀...「輪射煙火」台灣也有！

南投沒焚化爐老問題再起！環署長這樣說

南投沒焚化爐老問題再起！環署長這樣說

傳與陳時中有心結　蘇貞昌：我們有革命感情

傳與陳時中有心結　蘇貞昌：我們有革命感情

糧辰即食糧心好FOOD　千人野餐趴

糧辰即食糧心好FOOD　千人野餐趴

關鍵字：

便利商店咖啡統一發票雲林

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

真有外星人！美國保密協議簽下去了

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面