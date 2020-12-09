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小7雙12來了！連續3天咖啡「買22杯送11杯」優惠一次看

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▲▼7-ELEVEN雙12登場，1211~1213連續3天「OPEN POINT行動隨時取」祭出優惠。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN雙12登場，1211~1213連續3天「OPEN POINT行動隨時取」祭出優惠。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻雙12商機！7-ELEVEN便利商店今（9）日發布，OPEN POINT行動隨時取將於12/11~12/13，連續3天推出限時優惠，包括CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項「買22杯送11杯」，最高可現省605元。而12/15~12/17緊接慶祝國際好茶日，更限時3天推出CITY TEA現萃茶的熱經典純奶茶「買一送一」優惠。

▲▼7-ELEVEN雙12登場，1211~1213連續3天「OPEN POINT行動隨時取」祭出優惠。（圖／統一超商提供）

▲12/11~12/13連續3天祭出優惠，包括咖啡「買22杯送11杯」。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN表示，為了迎接雙12，OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」，12/11~12/13連續3天祭出限時優惠，包括CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項「買22杯送11杯」，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶或熱英式紅茶，同品項「買12杯送6杯」，線上支付或憑結帳條碼至門市支付皆可購買，每一會員帳號每品項限購2組，數量有限，售完為止。

而後續為歡慶國際好茶日，12/15~12/17限時3天憑「7-ELEVEN官方LINE優惠條碼」，至7-ELEVEN門市即享CITY TEA現萃茶的熱經典純奶茶「買一送一」優惠。

▲▼7-ELEVEN雙12登場，1211~1213連續3天「OPEN POINT行動隨時取」祭出優惠。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN雙12登場，1211~1213連續3天「OPEN POINT行動隨時取」祭出優惠。（圖／統一超商提供）

小7 OPEN POINT行動隨時取「雙12優惠活動」一次看：

★ CITY CAFE大熱拿鐵買22杯送11杯，原價1,815元，優惠價1,210元，省605元。 (限量10萬組)
★ CITY CAFE大熱美式買22杯送11杯，原價1,485元，優惠價990元，省495元。 (限量10萬組)
★ CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶買12杯送6杯，原價1,080元，優惠價720元，省360元。(限量1萬組)
★ CITY TEA現萃茶熱四季春青茶買12杯送6杯，原價630元，優惠價420元，省210元。(限量2萬組)
★ CITY TEA現萃茶熱英式紅茶買12杯送6杯，原價630元，優惠價420元，省210元。(限量2萬組)

▲全聯雙12「PX Pay會員年終慶典」首登場，祭出消費滿1200元送1200點福利點等優惠。（圖／全聯提供）

除此之外，全聯福利中心也為雙12推出優惠，其中12/12、12/13限定日，使用PX Pay儲值金支付累積消費「每滿1200元送1200點福利點」，線上線下同步計算；更首度舉辦「PX Pay會員年終慶典」，即日起至明年1/7舉行，期間有機會抽10萬福利點、台鈴智慧電動機車。另即日起至12/17同步舉行「亞洲泡麵博覽會」，祭出75款麵製品8折起優惠，購買指定品項還可享「第2件5折起、買1送1」好康。

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