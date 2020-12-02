全聯雙12「滿1200送1200點」！泡麵博覽會「第2件5折」75款8折起

▲全聯雙12「PX Pay會員年終慶典」首登場，一整個月抽智慧電動機車，限定2天加贈福利點。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯雙12「PX Pay會員月」首次登場！其中12/12、12/13限定日，使用PX Pay儲值金支付累積消費「每滿1200元送1200點福利點」，線上線下同步計算；而在「PX Pay會員年終慶典」期間還有機會抽10萬福利點、台鈴智慧電動機車。另12/4至12/17同步舉行「亞洲泡麵博覽會」，75款麵製品8折起優惠，購買指定品項還可享「第2件5折起、買1送1」好康。

全聯搶攻年末商機，今年首次推出「PX Pay會員年終慶典」自12/4至明年1/7舉行，其中12/12、12/13限定日，使用PX Pay儲值金支付，累積消費每滿1200元就送1200點福利點，單日單卡最高享10.6%回饋，線上線下同步計算。

▲12月12日、13日使用PX Pay儲值金支付，累積消費每滿1200元送1200點福利點。（圖／全聯提供）



而活動期間於PX Pay打開福利熊遊樂場，每扣100福利點可享「PX Pay轉轉樂機會」1次，有機會獲得最高10萬福利點或雙人牌、WMF等精品廚具，每週再加碼抽出「台鈴智慧電動機車」1台，總共5台（市價每台74,980）。

另外消費者只要使用PX Pay支付，不論是實體門市或PX Go!線上購，天天限量抽出5名幸運兒，回饋等值福利點，最高上限30萬點。活動期間還分5波段，週週限量贈送優惠券，會員於PX Pay好康優惠券「雙12專區」，點選「立即領取」，即可獲得果然匯、開飯川食堂、天仁茗茶、特力屋、Hahow好學校、誠品生活expo等優惠券，超過12項好康，最高現省7200元，數量有限，先搶先贏。

▲12/4～12/17全聯同步推出「亞洲泡麵博覽會」，75款麵製品全「8折起優惠」，指定品項第2件5折起。（圖／全聯提供）

而12/4～12/17期間，全聯同步推出「亞洲泡麵博覽會」，75款麵製品全「8折起優惠」，購買指定品項還可享「第2件5折起、買1送1」好康。其中領先上市的「金博家辣椒先生老蕭泡麵-薑爆塔香」、「金博家蔥蔥回魂辣湯泡麵」特價只要49元，全台限量各約1萬盒。另看好乾拌麵商機，今年也陸續引進新品牌，包含「紅豆食府拌麵」、「伴天下鴛鴦麵」等，預計博覽會可再帶動麵製品銷量成長1成。

▲全聯統計2019年賣出的麵製品銷量超過1億包。（圖／全聯提供）



另外量販業者家樂福近來也推出「告別2020家樂福會員專屬優惠」，12/1~12/31於家樂福量販店、便利購超市使用紙本振興劵消費，不限金額週週抽eMOVING Ie125電動機車（價值79,800元）共20台。此外在家樂福指定品牌商店街餐廳消費，也可享優惠；而使用紙本三倍劵做公益愛心捐贈，全台家樂福收銀線或美食街的零錢箱可同現今投入，幫助偏鄉弱勢家庭孩童打造美好未來。

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