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染疫後跑趴「整慘成都」　轉場皇后：當時不知家人已確診

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▲▼ 成都、疫情。（圖／翻攝 四川觀察）

▲ 成都疑似染疫的酒吧遭封閉。（圖／翻攝 四川觀察）

記者任以芳／綜合報導

大陸成都20歲趙姓女子在家人確診後，到處去酒吧跑趴，被大陸網友封為「轉場皇后」，甚至遭到肉搜撻伐。當事人今（9日）親自發文向成都市民道歉，表示當時不知道奶奶已確診，並且澄清「自己的工作就是在酒吧負責氣氛和營銷，發現確診後她也第一時間配合調查。」

趙姓女子在大陸媒體今日頭條平台發文，向所有成都市民致歉，表示誰也不願意讓這件事發生到自己的身上。關於是否確診後還跑酒吧等相關疑問，她也一併澄清解釋。文章上線兩小時內，獲得數十萬個點讚。

▲▼成都、疫情、轉場皇后發文自清。（圖／翻攝 今日頭條）

▲成都轉場皇后發文自清。（圖／翻攝 今日頭條）

文章首先強調，「自己只是一個確診患者，發現確診後第一時間配合防疫部門做了流調工作，把自己的行蹤如實的上報給防疫部門，以免疫情擴散，目前她正在醫院治療。」

趙姓女子說，看到網絡上對她的流言蜚語，包括很多對她和家人的誹謗和謾罵，這些對她今後工作和生活上多多少少會有影響，也對她的家人造成了傷害。

關於網友惡意攻擊誤會，趙姓女子說，「不理解為什麼會有那麼多人攻擊我，我只是不小心感染了新冠，我也是一個受害者。」 個人資料被曝光後，從昨日（8日）開始，一直有人打電話、發短信。

最後，趙姓女子同時澄清，自己的工作就是在酒吧負責氣氛和營銷，並稱當時確實不知道奶奶已確診，否則肯定不會出來。她也表示，「我在這裡給成都的市民道歉，給大家帶來的麻煩，打破了大家原本平靜的生活，希望大家都能配合防疫，早日戰勝疫情。也希望大家也能理解我。」

據了解，確診的趙姓女子因為活動軌跡牽涉多家酒吧等娛樂場所，「成都確診病例孫女」的話題迅速登上大陸微博熱搜，個資，家庭地址、電話號碼、身份證號碼等信息全部被公開。面對網友不理智的做法，央視新聞-主播說聯播單元，主持人海霞批評網路霸凌行為。她表示，「我們的敵人是病毒不是感染者」。

▼當事人自清全文。（圖／翻攝 今日頭條）

▲▼成都、疫情、轉場皇后發文自清。（圖／翻攝 今日頭條）

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