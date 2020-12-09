「染疫女一天跑五攤」嫩妹本尊曝光！　11萬粉小模怒喊被盜用

▲這張照片在網路熱傳。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都突發新冠本土疫情，官方宣布進入「戰時狀態」。當中一名確診的20歲趙姓女子因連續跑趴，被大陸網民起底，還酸她是「轉場皇后」。不久之後，她的個人資訊便在網上流傳，其中一張坐在車內、穿白色裙子的嫩妹照片更被直指就是女孩本人。

據《封面新聞》報導，12月8日，0-6時，成都市新增3例新冠肺炎確診病例。其中1名趙姓女子經調查近14天內，她停留的場所包括：中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧里小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等。

趙女確診後，部分個人資訊及近日行蹤被公開，網路上便出現了很多批評的聲音。一些網友在批評的同時，還附帶了一張如上述所說穿白色裙子的長髮女孩照片，並稱該照片便是當事人。還有網友還為她做了一個喝酒軌跡圖稱，她一個晚上可以跑上五個酒吧，實在也太能喝了。

8日中午，擁有11萬粉絲的網美小瑤在自己的微博上PO文闢謠稱，「照片被人亂傳播說我得了新冠，這玩笑能隨便開嗎？」，也一併發佈了她幾張被誤傳的聊天截圖，和她本人的照片。

▲女孩闢謠。（圖／翻攝自微博）

小瑤說，12月8日上午，一位粉絲加她微信，將網路上熱傳的資訊和照片截圖發了過來，她這才知道自己被人誤傳為「成都新冠確診女孩」。她隨即翻看了多個網路平台和朋友圈，「發現情況比想像中更糟糕，很多罵人的，罵得很難聽，感覺自己很委屈。」

小瑤表示，她是湖南人，今年19歲，平日的工作類似於平面模特，她不知道自己的照片為何被當成了趙女的照片，也不知道從什麼開始被大量轉發的，現在她正在報警、澄清，希望廣大網友不要再誤傳。

為了證實自己所說的真實性，小瑤還發來了被熱傳的該照片的原圖，和她本人的身分證照片。她表示，被誤傳的這張照片拍攝於今年4月，拍攝地點在三亞，「請大家不要再誤傳了。」

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