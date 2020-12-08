新冠疫情衝擊　香港時裝集團I.T公告退市

▲香港知名時裝集團I.T門市。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，香港又有一家重量級企業面臨業務重組。據香港知名時裝集團I.T，於6日晚間公告的私有化方案，公司將引入私募基金及投資諮詢公司CVC，以每股3港元，約13.05億港元的現金價向小股東收購股份，完成私有化退市，以「在充滿挑戰的市場環境中促成業務轉型。」

I.T是香港大亨沈嘉偉、沈健偉兄弟於1988年成立，以創意性著稱，主要從事時裝和配件銷售，在全球擁有800家門市，集團為大陸、香港市場引進超過450個國際時尚品牌，亦掌握10多個自主發展或收購而來的品牌，包括FIVE CM、A BATHING APE、b+ab、Camper、 CHOCOOLATE、EXI.T、fingercroxx等。





▲香港疫情仍然嚴峻。（圖／路透社）

惟近年在香港反修例示威運動，以及今年新冠肺炎疫情反覆的衝擊下，在2020年2月29日的2019/2020財年，IT集團虧損達7億港元，銷售額年減12.6%，虧損額遠高出4月時3億港元的預估值。

據了解，I.T曾為降低成本，在2、3月實施過全員無薪休假；香港零售管理協會近日表示，由於零售環境不穩，全港還將有更多的店面宣布休業，因為高昂的租金、疫情的爆發、社會的不安定與不斷下降的遊客數量，以及來自電商平台的競爭，都對香港零售業造成巨大的壓力。

根據I.T和Brooklyn Investment發布的聯合公告，未來將由要約人以協議安排方式將I.T Limited 私有化。這筆交易由CVC Capital Partners支持 ，以每股3港元的價格以現金支付形式購入其他股東（創始人兼大股東沈嘉偉以外）持有的非創辦人股份。

文件指出，這比該股在最後交易日的收盤價每股1.940港元溢價約55%。實施該方案總計需要現金總額約13.05億港元，創始人沈嘉偉將保留約51%的所有權，CVC則擁有剩餘的所有權。

在此之前，I.T集團曾於2020年11月30日起，在香港聯交所短暫停牌，而自2020年12月7日上午9時起，I.T集團恢復股份在港交所買賣，7日收報每股2.810港元。

I.T集團表示，由於市場環境嚴峻，受到了零售行業數字化轉型的干擾，以及新冠疫情爆發的影響，公司同意了這筆交易。I.T強調，公司將重新制定戰略，進行更深層次的業務轉型和重組，以實現長期可持續增長。

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