友住飯店沒錢！熱心妹「借帳號匯入13500元」慘了　警卻拒報案

▲原PO借帳號給朋友，結果變警示帳戶。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

千萬別把帳戶提供給別人！一名女網友哀號，一名多年不見的朋友突然求助，指出信用卡刷爆，要求原PO借銀行帳號，會有人轉錢進來。傻呼呼的原PO答應幫忙，結果隔天帳號慘遭凍結，如今求助無門，而友人一度搞失蹤，讓她不知所措。文章曝光後，引發網友大罵，「不騙錢，騙你去幫忙領錢，會變共犯喔！」

一名女網友在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》透露，6日下午，一名久違不見的男性友人突然私訊，指出在某飯店住了幾晚，不料信用卡額度刷爆，連提款功能也無法用，因此求助於原PO，「我台中的朋友匯錢給妳，妳來飯店救我，我要提給櫃檯，數目大概是13500元！」

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儘管察覺過程有些怪異，但原PO考量，朋友個性單純，加上對方家人過世，「可能是他心情不好，所以這陣子都住飯店」，最後看著朋友苦苦哀求之下，原PO決定跑腿一趟幫忙，殊不知根本是一場惡夢。

原PO表示，幫忙提領完錢，再給轉交給朋友，完成付款後，雙方還在飯店吃飯敘舊3小時，此時一切都正常。到了隔天，原PO去ATM提款時，「才知我各大帳號被凍結」，原PO立刻聯想到幫提款這件事，無奈朋友手機開始不讀不回。

原PO急忙打給聯徵中心，也證明帳號被有心人利用，「變成警示帳號」，氣得她去警察局報案，結果一波三折，員警以「沒有收到警示帳號」為由不給報案、不給做筆錄，強調會後續追查，讓原PO傻眼不已，「問題是聯徵中心早就凍結了...」

對此，原PO開始抽絲剝繭，敘餐過程中，朋友曾提到有玩虛擬貨幣，懷疑帳戶凍結可能與此事有關，由於案情仍陷入膠著，原PO只能勸世，「千萬不要隨便提供帳號，即使再善良，交情再好還是要有點提防，不然很有可能跟我一樣變人頭帳戶。」

▲網友轟，明顯是詐騙！（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）



文章曝光後，底下網友狂搖頭回應，「為什麼不直接匯給飯店指定帳戶？擺明詐騙」、「如果真的卡刷爆，可以請親友轉帳到信用卡繳款帳號，可用餘額就會再恢復，不用借戶頭」、「這個會卡到洗錢防治法」、「自己卡的額度刷爆，連提款功能也不行，光這句就唬爛了」、「除非妳有辦法證明妳所說的都是事實，不然這刑責妳就背定了」、「這種官司對不知情的受害者，很煩心」、「恭喜你得到了『車手』的稱號，既然能匯款就匯給飯店啊？解除警示帳戶要上法院的，至少搞個半年吧」。

原PO也在文末更新，事後朋友終於回覆訊息，表示剛起床，強調沒有利用她的意思，讓原PO更加困惑直呼，「雖然事情還沒查出是否跟他有關，但他的做法的確很詭異...」

▼原PO與友人對話曝光！（圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)）

