彰化女童遭囚12年！母幼年「遭繼父凌虐」悲喊：我只是想保護她

▲彰化女童離奇失蹤12年獲救，23歲瘦成32kg皮包骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化一名女童被林姓母親帶走後，整整失蹤12年，7日終於在警方的抽絲剝繭下，於高雄鹽埕區找到，但她體重只剩下32公斤，模樣相當悽慘。據了解，林女被警方發現時表現得相當慌張，而她向警方供稱，因為自己過去曾被繼父性侵，擔心女兒淪為她的翻版，才將女兒帶走，「都是為了保護她」。

回顧案情，謝姓女童父母在其小學五年級時離異，而當時法院將女童監護權判給父親，孰料，林女卻利用探視的機會，悄悄將女童擄走，自此人間蒸發。謝父12年來多次嘗試尋找女兒，甚至辦理退休只為專心找愛女，但卻都石沉大海。

彰化田中分局表示，女童2008年2月就發布失蹤，而因音訊全無，警方本料定女童已凶多吉少，但仍堅持用稀少的線索積極追查。

然而，女童因沒有健保紀錄，更沒有就學，導致協尋工作陷入瓶頸，警方只好轉而追查林女，沒想到意外發現她有繼承家人土地財產，且曾出沒高雄，更曾經出入大賣場，於是依據車牌追查下，會同高雄苓雅分局調閱監視器，最終順利將林女帶回偵辦，並救出遭囚禁12年的謝女。

據了解，林女被警方查獲時相當驚慌，並向警方供稱，自己因小時候曾遭繼父凌虐、性侵，擔心女兒淪為她的翻版，而為了躲避前夫找尋，她不讓女兒上學，甚至不讓女兒外出，更斷絕所有親友聯繫，若是生病，也頂多只到藥局買藥，只為了避免被警方找到，而會這麼做，全都只是「為了保護她」。

然而，謝女當時被救出時已23歲，但體重卻只有32公斤，全身上下幾乎只剩下皮包骨，模樣相當悽慘，而目前警方已將謝女帶回，並由父親保護接回，全案後續也將依兒童權益福利保障法、國民義務教育法函請彰化縣政府教育處、社會局依權責辦理。

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