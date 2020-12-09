剛開桶就爆炸！代工中科院飛彈推進劑釀3傷　205兵工廠回應了

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

高雄205兵工廠9日上午發生鋁粉閃燃，造成2名官兵及1名雇員受傷送醫。據了解，軍備局替中科院代工推進劑，事發當時工廠正在執行天弓二型發動機延壽定更作業，並且進行秤藥，孰料，當操作人員一打開裝有鋁粉的53加侖桶子時，就發生爆炸閃燃，釀成3人受傷。

▲205兵工廠爆炸，廠長出面說明。（圖／記者洪靖宜攝）

軍備局205兵工廠廠長林正雄表示，軍備局目前正在替中科運代工推進劑，過去也已代工多年，而這波代工約1年半的時間，3名操作人員也都經過受訓及驗證，經驗都相當豐富。

▲205兵工廠爆炸，3人受傷送醫。（圖／記者洪靖宜攝）

林正雄說明，9日上午3人待在大約2至3坪的空間內準備進行秤重作業，而鋁粉皆裝置在防靜電塑膠袋中，並放置於53加侖的桶子內，但沒想到，才剛開起第一個桶子時，就瞬間閃燃，造成3人受傷。

林正雄表示，受傷3人生命跡象穩定，但仍在加護病房觀察中，而至於詳細的事發原因，目前仍在調查當中，後續軍方也將配合調查，同時檢討原因，並且精進以避免類似案件再度發生。

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