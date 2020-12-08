北市北投某國小爆腸病毒疫情　國小、幼兒園各1班停課至13日

▲台北市北投某國小1年級出現多名學生感染腸病毒的狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲、趙于婷／台北報導

全國在防疫新冠肺炎之餘，卻忽略了腸病毒流行期。有市議員指出，台北市北投某國小1年級出現多名學生感染腸病毒的狀況。對此，教育局證實此事並表示，該校將停課到12月13日，14日開始上課。

議員陳重文指出，該國小在北投區，目前國小和附設幼兒園皆有學童染腸病毒。台北市衛生局疾管科科長余燦華表示，因為疫情問題，大家比較注重衛生，今年腸病毒比以前減緩很多，根據監測資料，今年還沒超過流行期，所以學校有腸病毒個案，主要由教育單位、學校和家長代表去共同協議是否做短時間停課，目前了解校方決議停課到12月13日。

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▲教育局強調，目前學校已加強校園環境巡查與消毒及衛教宣導。（示意圖／記者洪巧藍攝）

教育局除了證實此事外，也回應，如學校(幼兒園)發現疑似或確診腸病毒，應立即對該生進行適當之處置，並通知家長送醫就診，且為防範學（幼）童交互傳染擴大流行，應請學生請假，以降低疾病傳播機會。

對於該校染病狀況，教育局也說，8日已由校（園）方已邀集家長代表及校內相關處室，依「台北市公私立高級中等以下學校幼兒園與短期補習班及兒童課後照顧服務中心腸病毒通報及停課作業規定」，召開防疫會議決議停課，停課到12月13日，12月14日開始上課。教育局強調，目前學校已加強校園環境巡查與消毒及衛教宣導。

