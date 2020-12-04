金門某國小童被掐脖霸凌！家長想轉班遭拒　金門教育處挺師回應了

▲金門縣政府。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

金門某國小爆出霸凌事件，有家長在臉書上指控，孩子長期在班上被欺負，期間甚至出現毆打、掐脖等情況，要求老師幫忙轉班，卻得到「換班不一定能解決事情」的回答，認為校方想息事寧人，完全無法接受。對此，金門縣教育處表示，轉班雖是常有的方式，但不一定是對孩子最好的方式。

張姓家長指控，孩子開學兩個月來遭受霸凌至少4次，除了被推撞導致腹部痛之外，還有一天被連打3次；他得知後跟孩子說，一定要先跟老師反映，如果不行就可以動手反擊，沒想到老師親眼目睹卻未阻止，兩名孩童便扭打在一起。

家長說，他們向老師反映，希望可以轉班解決問題，讓孩子與霸凌者分開，但導師卻以「換班不一定能解決事情」為由帶過，表示最慢下學期再幫忙，讓他們無法接受。

▲家長認為校方想讓大事化小，小事化無。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



校方針對此事解釋，導師有與雙方家長進行溝通，黃姓孩童的母親也有致歉，但校方認為學校及老師應該用各種方式輔導，若跳過過程直接轉班，會讓兩個孩子被貼標籤。

對此，金門縣教育處表示，霸凌是持續發生的行為，對精神、財產及生理都會造成損害，校園霸凌可依「校園霸凌防制準則」規定處理，但處理霸凌事件時轉班雖然常見，但不一定是對孩子最好的方式，希望親師生一起努力，讓孩子在友善環境學習及發展。

►全身都可以擦萬用膏，每條特價122元