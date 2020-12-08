快訊／遭切割後首發聲　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失

▲福灣巧克力近日因5年前性騷案遭網友抵制。（資料圖／福灣巧克力提供）

記者蕭筠／台北報導

屏東「福灣巧克力」今年剛奪下世界巧克力大賽金牌，乘勢合作不少品牌推出聯名商品，孰料近日因其許姓董座5年前性騷案突被「回顧」，引發網友發起「拒買、抵制」行動，7日開始包括桂冠、Mister Donut、乖乖、嵜本等大牌紛紛火速切割下架合作產品，風波仍未消停。稍早福灣再度發出最新聲明致歉表示「願意承擔因此次風波造成的合作品牌的銷售損失。」

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▲福灣巧克力最新聲明。（圖／翻攝福灣巧克力臉書粉專提供）

近日網上瘋傳福灣巧克力許姓董座於企業飯店涉嫌性騷，強摸實習女大生，遭對方告上法院，並被依照妨害性自主罪判刑，事後許姓董座兒卻發文嗆聲其女大生「被品性（行）惡劣、私生活混亂、手上缺零用錢的問題學生婊。」不過再被告上法院且依照誹謗罪判刑，此性騷擾事件雖發生於2015年但近日卻於網上發酵，大批網友發起拒買活動，掀起風波。

昨（7）日桂冠搶開第一槍停賣巧克力湯圓，今日包括Mister Donut、乖乖、嵜本等大牌也先後火速切割下架其合作產品，對此，福灣稍早發出最新聲明再三向消費者、合作廠商致歉，「尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定。」且釋出善意表示願意承擔因此次風波造成的合作品牌銷售損失。

福灣巧克力最新聲明如下

福灣巧克力自成立以來，承蒙合作品牌的抬愛、屏東170位農友們的信賴與消費者的喜愛而慢慢站穩腳步。對於近日網路傳播2015年品牌於轉型期間所發生的性騷擾事件，引起消費者負面觀感，進而波及合作夥伴的商譽與產品銷售，福灣巧克力在此致歉。

福灣巧克力於11月27日於官方粉絲團向消費者發佈道歉聲明的同時，即一一以電話、電子郵件向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定；同時，福灣也願意承擔因此次風波造成的合作品牌的銷售損失。

身為一個受到關注與信賴的品牌，我們必須以最高道德標準自我要求，更需要勇於承擔責任，才不負消費者的期許，而我們願盡一切努力，讓消費者重拾對福灣巧克力的喜愛。

再次向此次遭受影響的合作廠商致歉。並對這些日子以來仍然願意支持福灣巧克力產品的忠實客戶們致上十二萬分的謝意。我們會記取教訓，為創造更好的工作環境、更優質的產品繼續努力。

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