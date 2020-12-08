童仲彥轟蔡英文「召喚宮廟火燒萬華」：政客組團來跟神明下跪道歉

▲艋舺青山宮青山王祭典。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

青山宮遶境連3日高分貝擾民，有萬華居民抱怨自己有家歸不得。前中正、萬華區議員童仲彥８日大罵，文化總會會長是總統蔡英文，疫情控制有功，辦個宗教嘉年華情有可緣，但是誰叫妳把全國的宮廟團體全部集中到萬華來？把囤積在各處近一年來沒放的炮竹，全都召喚來「火燒萬華」？

一年一度的艋舺青山宮遶境日前落幕，是北市萬華地區的年度宗教盛事，今年逢165年慶典，但活動高分貝噪音讓居民不堪其擾、罵聲連連。

對此，童仲彥8日在臉書大罵，萬華人被當成了「大拜拜的豬」！誰把萬華人當成大拜拜的豬，架在豬公架上，任人宰割、觀賞？還把全台灣各地的爆竹、電音轟炸，全集中到了萬華，日夜凌遲？讓萬華成為壓力鍋下的失火公安危城？

他抨擊，所有政客都來蹭了，但搞出事情來，全都射後不理。對神明最不敬的，是你們這些主責的政客，是你們讓神明受到污名，而操控神明騙票的就是你們！

針對青山宮遶境引民怨，台北市長柯文哲8日下午親赴青山王祭活動檢討會。童仲彥則說，唯一值得欣慰的是柯文哲下午開了檢討會，但完全沒有說到重點。文化總會會長是總統蔡英文，疫情控制有功，辦個宗教嘉年華情有可緣，但是誰叫妳把全國的宮廟團體全部集中到萬華來？把囤積在各處近一年來沒放的炮竹，全都召喚來「火燒萬華」？

童仲彥也暗諷無黨籍立委林昶佐，萬華區的立委平常不跑攤，第一任當選就狂言「只要青山宮一年唱一次就當選了！」他真的每年唱，所以又連任了，今年又唱了先是閃屎說鞭炮不是他放的，接著扛不住洗版壓力道歉，但他的專業真的是歌手，道歉真的很不專業。所謂的「傳統與現代兼顧平衡」，這不是屁話嗎？問題是怎麼做？當了兩任還不知道嗎？

童仲彥主張，政客們，你們蹭完神明，竟把神明當免洗筷，還把責任推給神明，組團去神明面前下跪道歉好嗎？誰在繞境前，以文化總會為名，小英子弟兵之姿，大發署名文宣，但在萬華變危城，民眾有家歸不得，被電音震到近乎肝膽俱裂、徹夜難眠之際，不接民眾陳情電話的？

他質問，是誰志在派系接班，繞境過程中全程直播蹭到底，身為萬華人臉書社團管理員，卻又管制規範萬華人不滿言論？沒有被我點到名的萬華各級民意代表，不要偷笑，你們一個也跑不掉！你們真的都把萬華人當成豬公架上的豬了嗎？這幾天他們求助無門，你們怕得罪宮廟失去選票，因而置之不理，但你們最怕的，全因為你們這幾天的龜縮即將在2022發生！

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