慧眼看天下／獨家專訪 捷克參議員帕維爾費雪

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曾經是捷克駐法大使的帕維爾費雪(Pavel Fischer)在離開外交工作領域後，投身捷克政治圈，目前是優秀的捷克參議員，有感於中國大陸近期對歐洲政治的影響甚鉅，在今年九月發起並促成一項決議，要求捷克議長率團訪問台灣，在國際間引發不少討論，《慧眼看天下》主持人黃寶慧，近日就獨家視訊專訪到帕維爾費雪，訪談中他表示，台灣跟捷克的關係將會是長期的友誼，並盛讚台灣的防疫是世界級的典範。

▼獨家專訪捷克參議員帕維爾費雪 (Pavel Fischer)。（圖／慧眼看天下）



說到台灣與捷克關係，捷克的首都布拉格在今年1月與台北市締結為姐妹市，然而捷克此舉代價不小，北京取消了布拉格交響樂團的中國巡演，並且威脅將限制中國觀光客前往捷克，捷克在面對來自中國的巨大壓力下，開始有了不一樣的思考方向。考量保護民主、捷克國會的聖土和決策這些因素下，費雪跟其他參議員發起訪問台灣的動議，雖然這個舉動極為冒險，但是九月也隨團訪問的費雪卻認為這是一次正確的選擇，這次的造訪，他對台灣人民的素質留下深刻的印象，他認為捷克與台灣不僅必須持續國會議員之間的交流，雙方的合作還有更上層樓的空間。

當主持人提到他是否清楚，捷克議長在台灣立法院演說時說「我是台灣人」，是引用了1963年美國前總統甘迺迪在柏林對抗共產黨的發言，而在台灣輿論界引起一番討論時，費雪表示驚喜，雖然捷克議長這篇演講稿他事前並不清楚，但是提到冷戰，費雪認為在當時台灣整體局勢在國際上確實非常複雜，當時的台灣也因為在美蘇兩國的角力，處在一個極為尷尬的位置，可是冷戰沒有暴力就結束了，所以他認為捷克議長引用美國前總統甘迺迪的演講是一個希望的象徵，他完全贊同。

在視訊訪問中，主持人還詢問了費雪是否會參與角逐下一次的捷克總統選舉，費雪肯定的表示為了捷克人民與國家的利益，他願意也並準備投入下一次的總統大選，但在此之前，他面對的挑戰，是正在制訂捷克一項非常特殊的法律，因為捷克目前正準備興建核電廠，當中俄國和中國大陸的國營企業都有意競標，對他來說這是一項恐懼，他必須保護捷克的策略產業，不受外國影響，同時也能為捷克帶來更大的進步與利益，兩者的權衡是他現階段最大的挑戰。

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