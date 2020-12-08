雲端最前線／ET民調出爐！10大政治領袖排行 侯友宜再拿第一

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後蔡英文時期，執政黨提出多項政策變革，論壇變化也成為各界關心焦點。《ETtoday新聞雲》根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」等進行民調，其中新北市長侯友宜在32個政治人物中最被看好，其次為桃園市長鄭文燦、國民黨立委蔣萬安。藍綠在地方上互有支持者，究竟哪位中生代在之後大選會出線？各地的議員又如何解讀這份民調？《雲端最前線》8日邀請台北市議員王世堅、台北市議員李柏毅、台北市議員徐巧芯以及桃園市議員楊家俍與主持人楊文嘉深度探討。

▲ET民調台灣10大領袖，新北市長侯友宜穩坐第一。(圖／ETtoday新聞雲)

國民黨團指控，7日立院經濟委員會審查農委會「開放國外進口豬肉使用萊克多巴胺」行政命令，民進黨仍壓制多數捍衛食安的聲音，草率將全案送院會處理。藍營黨主席江啟臣質問，民進黨心中還有人民嗎？而在行政命令通過後，藍綠的民意代表們又該如何反應民心，為民眾把關食安？

外交部今（8日）表示，已正式接到美國政府通知，將對台出售「野戰資訊通信系統」(FICS)，總價值為2.8億美元。外交部指出，這是川普總統任內第11度、也是今年第六度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。