陳明通：只要對方不要強加政治框架　兩岸對話就有所可能

▲總統蔡英文與副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文今年曾數度表示，和平對等、民主是兩岸互動的基本立場，外界也好奇蔡英文在明年的元旦文告中，對於兩岸關係是否會有新論述。對此，陸委會主委陳明通8日表示，蔡英文對兩岸關係的看法與政策，一向都是非常一致且一貫的，「只要對方改變想法、不要強加政治框架在我們身上，對話就有所可能」。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委邱志偉質詢時詢問，蔡英文今年針對兩岸關係的談話，大概是元旦、就職及國慶，蔡英文數度強調和平、對等、民主是兩岸互動的基本立場，但是也要對話，但依據目前兩岸的緊張情勢，是否還有對話的可能性。

▲陸委會主委陳明通（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



陳明通表示，只要對方改變想法、不要強加政治框架在我們身上，對話就有所可能。邱志偉追問，問題是否出自於中國，陳明通則回應，「對」。

邱志偉也問，元旦馬上就要到了，陸委會作為幕僚單位，屆時蔡英文針對兩岸關係是否有新的論述。陳明通則說，蔡英文對兩岸關係的看法與政策，一向是非常一致，而且非常一貫的，「我們是捍衛中華民國的」。

談及台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題時，邱志偉也詢問蘇貞昌這有無必要性及急迫性。蘇貞昌指出，當然有必要，政府也一直努力，台灣就是要走出去，跟世界貿易互動，尤其台灣是以貿易立國。

邱志偉認為，台灣要加入CPTPP，最大關鍵是福島5縣市食品能否解套，這是不可迴避的問題，既然如此就要勇敢面對，想出解決方法，例如或許可思考從最遠的地方、沒有直接與福島縣相連的地方，包括千葉、群馬等地區分階段來開放。

對此，蘇貞昌表示，自己作為行政院長，要向國人報告，一定維護國人安全，對於相關食品安全的態度，就是依據科學證據及國際標準。

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