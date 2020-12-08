順澤宮神帽再發威！伊登3度奪冠　埔鹽鄉長：若東奧奪冠軍要慶祝

▲伊登戴順澤宮神帽奪冠。（照片翻攝自國際職業鐵人三項PTO官網）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威選手伊登頭戴埔鹽順澤宮的冠軍神帽，6日參加2020年職業鐵人三項組織（PTO）冠軍賽，以3小時05分06秒的佳績，大贏美國選手1分多鐘，也刷新個人紀錄，奪冠的消息傳回順澤宮後大家欣喜若狂，與鄉長許文萍大喊「伊登加油」，並向玄天上帝上香祈求，明年東京奧運賽勝利，再回到順澤宮還願。

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▲伊登戴順澤宮神帽奪冠。（照片翻攝自國際職業鐵人三項PTO官網）

挪威選手伊登（Gustav Iden)，去年頭戴「埔鹽順澤宮」幸運神帽，以3小時52分35秒的成績奪得法國三鐵冠軍，9月間日前再次頭戴冠軍神帽參加德國拉廷根鐵人三項賽，依舊無人能敵，昨(6)日參加2020年職業鐵人三項組織（PTO）冠軍賽，以3小時05分06秒的佳績，刷新個人紀錄，三度奪得冠軍。

▲伊登戴神帽奪冠埔鹽鄉欣喜若狂。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

此次PTO冠軍賽被視為東京奧運的前哨戰，集結世界頂尖好手，不僅要保持絕佳的體能狀態，游泳2公里、騎自由車80公里、跑步18公里等三項跨足海陸運動，尤其參賽選手有來自英國的阿利斯泰爾·布朗利，連2屆奧運冠軍，可說是場硬仗，但伊登仍舊不急不緩，以3小時05分06秒成績奪冠。

▲主委魏信顧(中)鄉長許文萍(左)。（圖／埔鹽鄉長許文萍提供）

伊登這次戴著冠軍神帽，3度奪冠的消息傳回順澤宮，上午許文萍、主委魏信顧與廟方人員一起上香向玄天上帝報告這個好消息，並祈求他能在明年東京奧運賽事中奪冠。許文萍高興的說「我埔鹽我驕傲」、因為伊登，讓埔鹽小鎮被世界看見，也許下願望「伊登若在東奧奪冠，就要慶祝」，也希望伊登能繼續保持，明年再回到埔鹽，屆時大家一同歡度這令人興奮的時刻。

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