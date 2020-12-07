順澤宮神帽再展神威　挪威選手伊登鐵人三項三度奪冠

▲伊登戴順澤宮神帽奪冠。（照片翻攝自國際職業鐵人三項PTO官網）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威選手伊登（Gustav Iden)，去年頭戴「埔鹽順澤宮」幸運神帽，以3小時52分35秒的成績奪得法國三鐵冠軍，日前再次頭戴冠軍神帽，9月間參加德國拉廷根鐵人三項賽依舊無人能敵，昨(6)日參加2020年職業鐵人三項組織（PTO）冠軍賽，以3小時05分06秒的佳績，刷新個人紀錄，三度奪得冠軍。

這次PTO冠軍賽被視為東京奧運的前哨站，集結世界頂尖好手，不僅要保持絕佳的體能狀態，游泳2公里、騎自由車80公里、跑步18公里等三項跨足海陸運動，尤其參賽選手有來自英國的阿利斯泰爾·布朗利，連2屆奧運冠軍，可說是硬仗，但伊登仍舊不急不緩，調整自己的呼吸跟步伐，最終以3小時05分06秒的奪冠，美國選手落後1分多鐘，奪下亞軍。

▲伊登戴順澤宮神帽奪冠。（照片翻攝自國際職業鐵人三項PTO官網）

伊登這次依舊戴著冠軍神帽，3度奪冠的消息傳回順澤宮，大家欣喜若狂，鄉長許文萍也在臉書恭喜伊登，主委魏信顧不僅替伊登高興，要他繼續保持，明年東京奧運奪下冠軍後再到彰化，展開二次夢幻之旅，更期待他能到順澤宮向玄天上帝參拜還願，接受鄉親的祝福。

目前埔鹽順澤宮宮帽發放，國訂〔例.休.補假〕，早上9:00起不限對象開放領取（限量200頂）；下午14時起，除埔鹽鄉信眾外，均可領取（限量100頂）。正常上班日，取帽以埔鹽鄉以外信眾為主，每日限量100頂，並針對遊覽車等各團體索帽，採行前預約（每日限100人）方式辦理；不受理一般信眾現場排隊。另外如果要捐帽的，50頂宮帽可取回15頂，餘留與諸信眾分享。

►慧眼看天下-川普好威-送拜登就職大禮-親證實-再戰2024-美國媒體真黑-cnn總裁錄音曝光-下達指示川普有病

►女孩要的都在這裡