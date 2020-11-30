黑鷹副駕上尉新婚一年就墜機　她帶丈夫照片跑完鐵人三項

▲劉鎮富熱愛鐵人三項，其妻子特別帶著劉鎮富的照片和「鎮富娃娃」參加鐵人三項。（圖／翻攝自Facebook／劉鎮富、青年日報）

政治中心／綜合報導

今年1月黑鷹直升機失事，讓國軍痛失8名將官，其中，副駕駛上尉劉鎮富31歲，和妻子新婚不到一年，在親朋好友眼中是活潑、開朗、熱愛鐵人三項的人，臉書不乏征戰國內鐵人三項的照片。11個月過去了，劉鎮富的妻子日前帶著印有丈夫模樣的娃娃參加鐵人三項競賽，然而其實她本來不會游泳也不會騎車。

▲劉鎮富的妻子為了丈夫而跑。（圖／翻攝自Facebook／青年日報）

2020的 Challenge-Taiwan國際鐵人三項競賽於11月中旬登場，除了許多大人小孩前來報名參賽，國軍官兵也不惶多讓，尤其空軍「意志力」隊伍，揪團超過30人，多是為了殉職的丈夫、同袍報名參加。據《青年日報》報導，大家特別列印劉鎮富的照片，別在身上，其妻也帶著「鎮富娃娃」出席共同完賽。

▲劉鎮富的妻子本來不會游泳，在「意志力」隊伍協助下，花了近一年的時間練習並參賽。（圖／翻攝自Facebook／青年日報，下同）

劉鎮富的妻子，過去總是陪著丈夫參加三鐵比賽，一起上山下海陪同打氣。劉鎮富離開後，她相信丈夫的愛一直都在，必須為了丈夫勇敢走下去。本來不會游泳、騎車的她，花了近一年時間，在「意志力」隊伍的訓練和協助下，從頭開始學習，一起團練，要完成人生第一場「51.5K標準賽」。

「意志力」隊伍在賽前向主辦單位告知，官方同意以「不列入排名」的方式，安排隊伍額外在最後一梯次單獨出發，讓大家得以順利完賽。賽事結束後，隊伍集結在終點旁合照，所有人比出「1」指向天空，把整場比賽的光榮與喜悅，獻給在天上熱愛鐵人賽的劉鎮富，場面既熱血又溫馨。

▲大家指向天空，將榮耀獻給熱愛鐵人三項的劉鎮富。（圖／翻攝自Facebook／青年日報）