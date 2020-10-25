「0001」號選手玄天上帝加持　埔鹽順澤宮冠軍路跑5千人熱鬧起跑

▲玄天上帝掛上選手號碼牌，扛轎人員蓄勢待發準備起跑。（圖／許文萍提供）

記者李忠憲／彰化報導

冠軍帽打響名號的埔鹽順澤宮與知名運動品牌ZEPRO，聯名舉辦冠軍路跑全國半程馬拉松賽，25日5千人熱鬧起跑，連神明也一起跑，成為一場罕見路跑活動。主辦單位表示，希望透過與廟方合作打造特色路跑，凸顯在地文化，除可帶動社區活動立，更落實彰化縣運動觀光產業發展。

挪威三鐵選手伊登去年9月帶著撿來的埔鹽順澤宮鴨舌帽，參加法國尼斯三鐵錦標賽奪冠，順澤宮爆紅，除贈送數萬頂冠軍帽外，今年也與運動品牌ZEPRO聯名舉辦「2020順澤宮xZEPRO冠軍路跑全國半程馬拉松」。活動原定在今年5月舉行，因新冠肺炎疫情延後到今天早上舉行，吸引5千名選手報名參加。昨日雖傳出路跑補給站點遭人傾到大量臭豆渣插曲，但未影響賽事進行。

▲▼5千名選手一早齊聚一堂，準備起跑。（圖／許文萍提供）

此次活動焦點莫過於1號選手，也就是玄天二上帝，不只別上超大號碼布，還有辛苦的扛轎人員。現場舉行莊重的敬拜儀式為參加冠軍路跑的選手們祈福保佑，保庇選手們都能順利完賽，取得好成績。

此外，大會與廟方還安排鑽轎底活動，讓完賽的跑友們還可前往順澤宮前體驗鑽轎底的祈福活動，祈求神明保佑、身體健康。彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章、立委謝衣鳳、彰化議員許晉揚、埔鹽鄉長許文萍、鄉代會副主席陳慶達、埔鹽順澤宮主委魏信顧等與會來賓，也一同出席為選手們加油打氣！

▲▼巡天上帝掛上號碼牌，與選手騎跑並保佑平安，另也有選手搞怪巧扮殭屍。（圖／許文萍提供）

埔鹽鄉長許文萍表示，她致力推廣路跑健身，身體力行並結合各大鄰里的力量，為展現社區的熱情與活力，在地社區媽媽們好幾個星期前，就開始著手準備澎湃的補給品與加油打氣的看板，滿懷熱情迎接參加冠軍路跑的選手們，讓全國跑友實實在在感受到彰化埔鹽鄉民的熱絡與友好，使活動歡樂的氣息綿延不絕，更讓賽事熱鬧的氛圍飆到最高點。

全統運動總經理余俊芳表示，活動特別推出順澤宮限定版「冠軍路跑神鞋」與參賽物資，設計巧思皆以順澤宮的歷史文化背景作為發想，讓參與冠軍路跑的每位跑者，在本次活動中皆能感受到玄天上帝的神力加持，享受埔鹽鄉的純樸風情。

主辦單位說，路跑分成21公里半馬組，10公里路跑組，5公里健康組，採男女分組，路線環繞埔鹽鄉鄉村景色，可沿路一覽稻田美景，體驗農村的悠閒，透過路跑運動釋放平日累積的壓力。「2021 ZEPRO RUN全國半程馬拉松-嘉義場」與「2021 ZEPRO RUN全國半程馬拉松-屏東場」現正報名中。

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