見路倒發病掙扎　他熱血稱要助送醫...搶走千元放等死

▲程姓慣竊騎腳踏車看到黃衣民眾(右)身體不適路倒。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

這個搶奪慣犯真的很冷血！日前台北街頭有民眾因帕金森氏症突然發作，倒臥路邊爬不起來，程姓男子經過看到，竟然假裝要幫忙找證件送醫，趁被害人無力反抗時，伸手進口袋裡，抽手1000千元大鈔後離去，所幸有其他善心路人幫忙打119送被害人就醫，全程都被監視器拍下，台北地檢署調查後，依搶奪罪起訴程男。

程男過去有多項竊盜、毒品等多項前科，2019年10月18日才因偽造文書案件服刑完畢出獄，卻毫不悔改，檢警調查，2020年5月8日下午2點40分，程男騎著腳踏車在路上，看到路邊有人明顯身體不適，趴在角落，程男繞回頭觀察被害人不斷掙扎，幾度想爬起來卻失敗。

▲黃衣民眾不斷掙扎要爬起來卻無立起身。（圖／記者劉昌松翻攝）

起訴指出，程男看到被害人無法自行起身後，走向被害人身邊，佯稱要幫忙協助找一下身分證件、協助送醫，卻不斷翻找被害人衣褲口袋，最後在褲子右邊口袋內，把被害人的證件、手機拿出來直接放在地上，抽走1000元大鈔後，又騎著腳踏車離去，放任被害人在地上掙扎不管。

▲穿著深色衣服的程男直接在黃衣民眾褲子裡翻找出千元大鈔後拿走。（圖／記者劉昌松翻攝）

還好其他路過的民眾案到被害人路倒，幫忙打110送醫，被害人在醫院中向警方報案，調閱監視器發現就是程姓慣竊，立即將他逮捕送辦，檢察官將他聲押獲法院裁准後，考量被害人當時因帕金森氏症發作，只能眼睜睜看著程男當自己的面拿走紙鈔，已經不是單純的竊盜行為，而是搶奪罪，且在前案執行完畢5年內再犯，請求法院考量加重判刑。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

蘇震清剃大平頭現身！羈押14天首度提訊 「新造型」媒體差點認不出

超好賺！專賣手機給移工3年漏稅上千萬 甥舅虛開發票下場慘

警察妻賣「暗黑幣」吸金5千萬被判刑 又涉ANB吸金案坑殺投資人