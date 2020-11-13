欺弱勢！屏東女攀談搶「準人瑞」皮夾　警1hr逮人…她快手花千元

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉邱姓女子在屏東市公園路遇到一名90歲老翁，認有機可乘，假藉攀談方式靠近，趁機搶奪他口袋內皮夾，內有5000元後逃逸，轄區的屏東警分局民生派出所獲報展開追查，調閱監視系統循線1小時內將她逮獲，但她已花掉1000元，訊後依搶奪罪嫌送辦。

▲屏東警分局民生派出所循線1小時內逮獲涉嫌搶奪的邱姓女子，訊後送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼邱女騎乘機車、落網。

屏東警分局民生派出所於昨天中午12時50分許，接獲民眾報案，指有一名90歲老翁，於早午8時許，在屏東市公園路段遇一名女子假藉攀談方式靠近，趁老翁未及注意之際，隨即將手伸入被害人口袋內搶走皮夾搶走新台幣5000元後離去。

警方獲報，立即成立專案小組，積極調閱周邊及沿線監視器，確認車牌號碼後旋即「以車追人」展開查緝，不到1小時即於屏東縣內埔鄉發現45歲的邱姓女子，帶返所內偵辦。

據悉，從事清潔工作的邱女表示，缺錢花用，攀談時，知道被害人有錢，年紀又大，有機可乘，動手搶走他口袋內皮夾，得款後購買日常用品花了1000元，訊後依搶奪罪嫌送辦。被害人對於警方破案之高超效率，由衷敬佩與感謝。

屏東警分局表示，搶奪為犯罪行為，若有歹徒心存僥倖，法網恢恢難逃罪責，藉以宣示犯罪零容忍之決心，並對是類案件警方絕對嚴正執法，依法究辦，同時也會加強該區域巡邏、守望，防止案件再發生，保障民眾生命財產安全。

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