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心情不好找前男友談心慘被猥褻　她氣到罹患憂鬱症還引發癲癇

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▲桃園市陳姓男子前年7月獲邀至前女友住處聊天，陳男見其昏睡後勁起淫念，伸手撫摸胸部與下體，前女友驚醒後氣得報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳姓男子獲邀至前女友住處聊天，見其昏睡竟起淫念，伸手撫摸胸部與下體，前女友驚醒報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子因心情不佳，邀約陳姓前男友到其住處聊天，但女子後來睡著了，陳男卻起淫念，趁機伸手撫摸其胸部與下體，女子驚醒後氣得報警提告，陳男刑事部分被依乘機猥褻罪判6月徒刑，但女子提出附帶民事賠償，認為受害後導致罹患憂鬱症還引發癲癇症，導致無法工作等損失求償190萬元，法官審酌後判賠陳男需賠償女子60萬餘元，本案還可上訴。

受害女子主張，之前與陳姓男子是男女朋友關係，但後來因故分手，2018年7月29日清晨，女子因心情不好想起陳男，打電話約陳到住處聊天，但後來因疲睏睡著，陳男不但未離去，反而趁其無法抗拒之際，將手伸入女子內衣撫摸胸部，再隔著褲子撫摸其下體等處，女子驚醒後痛斥陳男，事後報警提告。

刑事部分，陳男被依乘機猥褻罪判處6月有期徒刑，但女子提出附帶民事賠償，女子主張，因陳男對其乘機猥褻行為，導致罹患憂鬱症、癲癇發作等傷害，依醫療、無法工作造成損失與精神撫慰金求償190萬餘元；陳男則對女子求償不爭執乘機猥褻行為，但女子無法證明醫療、工作損失與遭受猥褻有因果關係，認為女子求償金額過高。

法官認為，女子提出曾赴精神科就診證明，確實有支出醫療費，部分求償准許，但導致工作損失則難以認定因該疾病無法工作，認為求償無據，陳與女子原是男女朋友關係，趁其昏睡時乘機猥褻得逞，身心影響甚鉅，認為精神撫慰金以60萬元為適當，判處陳男應賠女子60萬餘元，本案還可上訴。

►我該答應女友嗎？

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