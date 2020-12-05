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農民以機車大燈照明割牧草　10分鐘燈滅機車遭竊...警2小時抓賊

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▲桃園市楊姓農民4日晚間騎車到田間割牧草，未料才10分鐘機車遭竊，警方據報後調閱監視器順利查獲黃姓男子到案，並起出遭竊機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓農民4日晚間騎車到田間割牧草，未料才10分鐘機車遭竊，警方據報後調閱監視器順利查獲黃姓男子到案，並起出遭竊機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區楊姓農民4日晚間騎車到田間割牧草準備餵食飼養的牛羊，因天色昏暗，楊男以機車大燈照明以方便割牧草，未料僅10分鐘燈光突然熄滅，楊查看發現機車遭竊，立即打電話報警，警方據報後調閱鄰近監視器，發現黃姓男子在附近出現，立即驅車趕到附近逮捕黃男，順利起出遭竊機車，趕緊通知楊領回失竊機車，楊男非常訝異警方在2小時內找到失竊機車，效率之高讓他感動不已，警方將黃男依竊盜罪嫌送辦。

楊梅警分局指出，年約60歲的楊姓農民，4日晚間打電話向上湖派出所報案指稱，他晚間騎車到楊梅區泰圳路田間為飼養牛羊割牧草，因天色昏暗，機車未熄火，利用機車大燈當照明照在田間，但僅10分鐘發現燈光忽然滅了，回頭一看發現機車遭不明人士騎走，他追趕不上，立即打電話報警。

上湖派出所所長林祺笙會同警員謝燿澤、陳俊彥，根據失竊地點擴大搜索範圍，調閱沿途羅地網監視器，經分析比對竊賊可能最後位置，率同警網前往該路段搜查，結果在楊梅區中山南路800巷附近，發現42歲黃姓男子在當地，員警詢問是否曾在機車失竊地點出現？並出示監視畫面黃男身穿暗紅色雨衣。

▲桃園市楊姓農民被警方通知領回失竊機車，對員警超高效率豎起大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓農民被警方通知領回失竊機車，對員警超高效率豎起大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃男見員警出示監視畫面後坦承行竊，他說經過當地時，發現機車未熄火，附近又沒看到人，就趁機將機車騎走，警方隨即押解黃男起出機車，全案依竊盜罪嫌將黃男函送桃檢偵辦。

警方取回機車後立即通知楊姓農民領回機車，楊男非常訝異警方效率，在2小時內就將機車尋發還，感謝警方及時找回他的代步工具，感動的豎起大拇指稱讚不已。

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