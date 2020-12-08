幼師「一年沒研習18小時」恐罰6千！教團籲給公假、補休、加班費

▲全教總呼籲各縣市政府，當教保人員出勤這18小時的法定工作時間，應該要給予公假，遇假日則提供補休或換取加班費。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

依照「教保人員服務條例」等規定，全國公私立教保人員每年應參加法定18小時研習，若未符合此規定，恐被開罰最高6千元罰鍰。全國教師工會總聯合會今（8日）指出，如果教育訓練一天平均6小時換算，教保人員每年等同必須犧牲3天的時間出勤公務研習，教團呼籲，應給予教保人員公假、補休或加班費，讓教保人員有合理的職場保障。

全教總理事長侯俊良指出，教保現場平日工作責任重大且無法離開園所，教保人員難以在平日研習，因此要犧牲假日的時間，但多數主管單位卻視為個人行為使得教保要犧牲自己的假日時間外，萬一當年度沒有辦法完成這18小時，還可能被處新臺幣1000元以上6000元以下罰缓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總秘書長兼幼委會主委楊逸飛說明，日前全教總提倡各縣市政府應該要重視教師假日出勤權利，而此教保專習屬於法令規定之義務工作，亦攸關教保現場品質，因此等同教保人員是因公出勤，可是實際上不僅沒有公假，甚至連補休都沒有，更遑論加班費，每年年底還要擔心因時數不足而受罰，這樣的制度嚴重影響教保人員工作權益與現場信心。如以教育訓練一天平均6小時換算，教保人員每年等同必須犧牲3天的時間出勤公務研習。

全教總指出，桃園市與嘉義市政府今年已准許縣市內的公立幼兒園教保人員、如出勤18小時法定專業研習，可核予公假，遇到假日則予以補休。

全教總呼籲各縣市政府，應參考桃園市與嘉義市，積極提升教保人員勞動權益，當教保人員出勤這18小時的法定工作時間，應該要給予公假，遇假日則提供補休或換取加班費。讓教保現場享有正當的工作權益，有合理的職場保障，也才能真正提升幼托品質。



