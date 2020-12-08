考核限75%甲等！教保人員「輪流拿乙等」　教團籲如實考核

▲公立幼兒園教保人員受限於「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，即便整年無過失，也得「輪流拿乙等」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今天（8日）指出，在幼托整合之後，依「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」規定，只有75％的人可獲甲等考績，因此，能做的決策就是輪流給乙等，經全教總算下來，30年後的薪水可能相差高達146萬元，呼籲教育部廢除規定，改為「如實考核」。

全教總理事長侯俊良指出，全教總每年都會收到教保人員投訴，園內兩人以上之教保員均表現良好，卻礙於該法規限制，須有人列為乙等，此即違反如實考核之精神，形成教保人員考核「輪流」乙等的弔詭現象。

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全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，依據該條例，同為教保服務人員之園長，卻不受75%限制，另參考公務人員考核為乙等之結果，可獲得半個月之獎金，且隔年仍可晉級；同時，屬公辦民營之非營利幼兒園之教保員考核甲等人數限制則為90%，反之公立幼兒園的教保員則被受限甲等上限75%限制。且考核乙等，該人員下年度將無法晉級，嚴重影響教保人員工作權益與職場心理健康，爾來亦多人投書社會媒體表達不滿。

楊逸飛提到，教保員如果考核乙等，轉任國中小教師或是公立幼兒園教師之後，考核乙等該年，將無法提請敘薪，但在75%的甲等限制底下，許多教保員必然被迫接受乙等考核，在努力取得教師資格且轉任之後，卻因此設計不良政策而無法提敘該年資，此等教職政策實有失教育公平，對教保現場是一大打擊。

楊逸飛也說，此制度也導致部分幼兒園主管以此當作威脅，要求教保員順從己意，帶來行政領導教學的歪風，以及拍馬屁的職場文化。

全教總認為，此考核條例法規，等同歧視公立幼兒園之現場教保員。回歸到教保服務現場，如不適任之教保人員應採如實考核，並啟動相關程序汰除，而非以此等法規，枉顧用心優良之教保人員之權益。

全教總呼籲，教育部應正視此不平等之考核規定，廢除75%考核限制，建立完善的考核機制。請善待孩子的老師，讓同為現場一線的教保人員能夠有公平公正的對待，一同為幼兒努力，提升教保品質，讓工作職場更加友善。

