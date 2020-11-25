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教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

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▲親子教育、高中,學生上課,高中數學,教育,互動問答,舉手發問,教室（圖／記者林世文攝）

▲全校總呼籲各縣市政府正視教師勞權，對於例假日教師奉派出勤的補償機制，給予領取加班費是最基本的，否則就應給予合理的補休。（圖／記者林世文攝）

記者崔至雲／台北報導

學校假日活動常需要出動教師幫忙，但事後教師只能自行選擇補修，若在有課時請補修，就必須調課、補課，繁雜的程序，導致很多老師乾脆不休，變成免費假日人力。對此，全國教師工會總聯合會指出，表面上看似給了補償，其實並不合理，肯定台中市政府教育局增加領取加班費的選項，呼籲各縣市政府比照辦理。

全教總理事長侯俊良表示，例假日學校有活動需求時，教師通常是協助活動的人力來源，然而，學校事後補償機制為「自行選擇補休，課務由教師自理」。似乎給了「補休」，但不合理的是，補休日當天若教師「有課務，就得自理」，說白了，就是教師「當天課務處理完後，才能補休」，此舉等於把廣大的中小學教師當成各縣市政府免費的勞力支出，這樣的補償機制甚為不合理。

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全教總以台中市教師職業工會為例，該會與台中市教育局經由２年的溝通，終於在109年9月23日正式行文所屬學校，對於例假日教師公差的事後補償機制中，增加「領取加班費」的選項，此種正視教師勞權的作法，值得肯定。

全教總呼籲各縣市政府，應正視教師勞權，對於例假日教師奉派出勤的補償機制，給予領取加班費是最基本的，否則就給予合理的補休，其補休所遺留課務應由學校處理，支付課務代理費才是合理的。
 

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教師補休代課加班費

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