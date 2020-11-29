全球麵包果台灣最好吃！花蓮推廣麵包樹文化　辦研習發證書

▲▼麵包樹教育推廣中心光復展示館，展示麵包樹植物標本，讓民眾更深入了解麵包樹文化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣大學生命科學院植物標本館和花蓮觀光糖廠合力打造麵包樹教育推廣中心光復展示館，28日舉行開幕活動，並舉辦麵包樹相關的闖關活動，縣長徐榛蔚今親臨現場並頒發解說員研習證書，感謝地方政府與民間團體協力合作將花蓮麵包果發揚光大！

徐榛蔚提到，每年盛夏7、8月是麵包果的產季，沿線坐火車進入花蓮可以看見結實纍纍的麵包樹以及掉滿地的果實，感謝生命研究所的教授丁照棣、鄭淑芬以及館長胡明哲，把屬於花蓮的特色麵包果在光復糖廠展現給花蓮鄉親及全國朋友，其實整個泛太平洋地區都有產麵包果，但是因為花蓮縣境內有北迴歸線通過，所產出的麵包果質地細膩、柔軟果肉甜，是全台灣最好吃的，因此花蓮縣政府今年八月份在知卡宣公園舉辦「2020巴吉魯嘉年華」，讓鄉親朋友第一次體驗麵包果系列活動，同時推廣花蓮特色及經濟作物。

▲縣長徐榛蔚親自頒發解說員研習證書。

花蓮地區常見住家庭院內或農田旁種有麵包樹，是全國種植最多麵包樹的縣市，生產的麵包果品質也最為優良，對很多花蓮人來說，麵包樹是童年的回憶，麵包果是想家的滋味。麵包樹除了果實可以進行烹調食用之外，整株幾乎均可利用，具有發展為花蓮特色暨經濟作物的潛力。

展館的展示內容，以「認識麵包樹」為主軸，展出「麵包樹的認識與應用」行動展示盒為教育推廣的教材資料，可配合師生課程及親子活動進行探索與實作，展館中並呈現麵包樹相關的故事、生態及其創意利用的千變萬化的相關展品。

展館的成立，除了具教育與學術功能之外更能開發發展創意商品，進而可以帶動地方的創生，創造讓年輕人回鄉發展的機會，結合銀青共贏的麵包果創意產業。期能建立花蓮在地的麵包果特色，打造花蓮農業新面向，讓花蓮擁有新的農特產業，建立屬於花蓮的巴吉魯節。

►他奶奶的美麗小秘訣

