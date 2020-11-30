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2020縣市幸福指數大調查　「幸福常勝軍」新竹市得分超越六都

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▲▼「2020幸福台灣」縣市幸福指數調查公布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲「幸福台灣－2020縣市幸福指數大調查」今（30）日公布調查結果，嘉義市以黑馬之姿奪下第一，新竹市則被評為均衡發展縣市、得分超越六都。圖為新竹市長林智堅上台致詞。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／台北報導

經濟日報與台灣人壽共同主辦的「幸福台灣－2020縣市幸福指數大調查」於今（30）日公布調查結果，第一名由嘉義市首度奪下全台第一、被譽為「大黑馬」，幸福指數常勝軍新竹市得分超越六都、以0.29分的些微差距拿下第二名，第三到第五名則依序為桃園市、台北市、新竹縣。

▲▼「2020幸福台灣」縣市幸福指數調查公布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲經濟日報社長黃素娟。

其中地方政府施政滿意度，由新北市及桃園市並列第一，新竹市也奪下第三名，為六都之外唯一擠進前三名的縣市，台南市及花蓮縣則並列第四名。經濟日報社長黃素娟表示，此次的調查編制參考經濟合作發展組織（OECD）的地區福祉指數（Regional Well-Being），為國際間最常採用的指數，這項調查綜合了「政府統計數據」和「民意調查結果」，各佔五成得出「幸福指數」。

▲▼「2020幸福台灣」縣市幸福指數調查公布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲嘉義市長黃敏惠。

2020縣市幸福指數調查結果，由大黑馬嘉義市首度擠上冠軍寶座，民調各項成績總排行皆為全台第一是奪冠主因，嘉義市長黃敏惠致詞時激動表示自己眼淚一直掉：「這是幸福的眼淚。」她也說：「在中南部的我們能夠被看到，很不容易。」黃敏惠承諾自己未來將會更努力，在有限的資源下創造自己的幸福，能夠得到第一名，對嘉義市來講非常重要，黃敏惠更說：「我們用的是KANO的精神，永不放棄，從人文歷史當中找到我們的定位。」

▲▼「2020幸福台灣」縣市幸福指數調查公布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新竹市一直以來都表現亮眼，市長林智堅致詞分享，新竹市近年透過設計力導入公共建設，讓市民中心找回城市光榮感。

得分超越六都、在縣市幸福指數上總是名列前茅的資優生新竹市，以0.29分的差距獲第二名，過去的調查中，九年來有五年奪下冠軍，不論是在政府統計數據或民調表現都是唯一一個前三名的城市，為「雙優縣市區」，被評為城市發展相當均衡的縣市，且每人可支配所得高、民眾對生活現況的滿意度皆為全台第一，整體調查項目中，各縣市民眾更期望有感的部分為「生活現況」和「政府作為」，而新竹市在生活現況、社會聯繫部分拿下指數10、政府作為也拿下指數9.09的高分，實則表現亮眼。

有「幸福常勝軍」之稱的新竹市長林智堅致詞分享，自己的任期邁入第六年，這六年來市民和市府同仁共同努力之下就拿下三次第一名，林智堅也表示，台灣確實是個幸福的國度，全球都因為疫情關係生活受到很多限制，但今天還能一起共度地方政府榮耀的時刻，是國人共同努力的成果，他也指出，在媒體與民眾共同監督之下，其實當地方首長一點都不輕鬆。

林智堅一直秉持著三個原則：「市民的小事就是市政府的大事」、「我們要做的工作不是市長想做的工作，而是市民所期待的工作」、「這幾年新竹市政府透過設計力導入公共建設，是翻轉新竹市相當關鍵的因素」，這幾年擔任市長，林智堅致力於讓市民重新找回對新竹市的認同感跟光榮感，他的任期以來也拿下三次第一名、兩次第二名，接下來還有兩年的任期，林智堅謙虛且自信地強調：「新竹市是個小而偉大的城市，這幾年非常高興市民跟市府同仁的努力有這樣的小小的成果，不過我有信心，在大家共同努力之下，明日新竹一定會繼續地蓬勃發展、生生不息。」

▲▼「2020幸福台灣」縣市幸福指數調查公布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020縣市幸福指數前五名為嘉義市、新竹市、桃園市、台北市、新竹縣。

▲▼「2020幸福台灣」縣市幸福指數調查公布記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲地方政府施政滿意度新北市與桃園市並列第一，新竹市第三名，台南市與花蓮縣並列第四。

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