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竹市「開眷味」盛大開展　傳承眷村文化、提煉生活美學

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▲▼新竹市藝文。

▲「開眷味」盛大開展。（圖／新竹文化局提供，下同）

記者黃巈禾／新竹報導

新竹市過去眷村數高達47個，眷村軍種多元，高密度的眷村人口，新竹可說是台灣眷村的縮影。為傳承眷村特有文化，新竹市10月17日至11月15日，推出「開眷味－2020新竹市眷村文化節聯合特展」，結合眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館、將軍村開放圖書資訊園區、大煙囪廠房保溫基地等四處眷村場館，提煉每處眷村特有滋味，邀請民眾以閱讀、思考、參與、探尋等方式，發現新竹眷村文化特有的生活美學。

▲▼「開眷味」盛大開展。（圖／新竹文化局提供）

新竹市文化局長黃竫蕙17日在開幕式表示，市府團隊保存及推廣眷村文化不遺餘力，「開眷味」是第二屆聯合策展，藉由4個館舍聯結起一條眷村廊帶，共同詮釋濃厚的眷村文化底蘊，自新竹市長林智堅上任後，不僅將「金城新村」登錄為歷史建築，亦隨即啟動修復工程，第1階段工程於去年6月底完成，第2階段工程下個月展開；此外，以棲息在「日本海軍第六燃料廠」的「霜毛蝙蝠」為主角，出版繪本《邦邦喬喬要回家》，期望以教育讓孩童認識六燃不僅是歷史風貌，亦是生態景觀，歡迎市民朋友在展覽期間前來四處眷村場館，認識新竹豐富的眷村文化。

策展團隊恆禾藝創董事長蔡慶輝致詞時分享，少時就讀新竹中學時，時常在東門城附近的牛肉麵店飽餐一頓，那碗牛肉麵的滋味至今仍在心中餘味無窮，盛裝牛肉麵的紅色湯頭及白色搪瓷碗也依舊歷歷在目，這份感動留存至今，正好藉由策展分享眷村人與人、人與食物的各種味道，也歡迎大家前來細細品嚐。

▲▼「開眷味」盛大開展。（圖／新竹文化局提供）

文化局表示，新竹市早在日治時期即是重要軍事基地，戰後許多撤退來台軍人及眷屬駐紮新竹，造就新竹市的眷村聚落生活風貌，高比例的眷村人口成為城市的特殊人文。為保存及活化軍眷歷史記憶，新竹市先後成立眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館等場館；自林智堅上任以來，積極打造眷村文化廊帶，包含由「金城新村」舊址重新規畫的「將軍村開放圖書資訊園區」，及二戰時軍事遺址日本海軍第六燃料廠的保溫睦鄰基地「大煙囪下的家」等，透過一系列的保存活化計劃，新竹不遺餘力延續與發揚眷村文化與精神，讓世界看見新竹的多元樣貌與美好。

此次聯合策展主題「開眷味」，象徵新竹眷村跨省籍、跨代別、跨血緣的共同情誼，聯合特展試圖從四眷舍獨特的時間、空間、食物、器物面向，以當代設計的思維與手法再現眷村與新竹間獨特的情感連結。此展以三層次為主軸，包含提煉眷村的當代設計能量、在城市中探尋新竹眷村文化在當代設計轉譯的視覺敘事，及提煉眷村文化的既有生活美學。

▲▼「開眷味」盛大開展。（圖／新竹文化局提供）

此展以4個主題搭配四個眷村空間，包括「黑蝙蝠中隊文物紀念館」為「時間味」、「將軍村開放圖書資訊園區」為「食物味」、「眷村博物館」為「器物味」與「大煙囪廠房保溫基地」為「空間味」，將帶領讀者從不同的角度來觀展，重新體驗屬於眷村深厚的人情味及生活樣貌。

除聯合特展外，黑蝙蝠中隊文物紀念館常設展同步開幕，展覽以沉浸式情境設計空間氛圍，規劃「逆風而行-黑蝙蝠中隊的誕生」、「星夜潛行-黑蝙蝠中隊暗夜出征」、「任重道遠-黑蝙蝠中隊特種作戰沿革」、「榮耀星空-那些光榮的印記」四個主題展區及「影機現蹤–趙欽中隊長紀念特展」；展出軍服、書信、徽章、軍用品及生活用品等，以及模擬機艙造型之多媒體播放室。

▲▼「開眷味」盛大開展。（圖／新竹文化局提供）

文化局指出，開幕辦理「眷念戲棚下─細讀眷村故事」、「這些人那些事─眷村系列講座」、「老時光經典重現─音樂演唱」、「憶遊好玩伴─手作DIY」4個活動，讓大小朋友重回眷村歷史懷舊情境，「開眷味－2020新竹市眷村文化節•聯合特展」展期到11月15日，將與藝術周活動結合，民眾可持整合新竹市34處博物館及公民營藝文場館的「城市集章地圖」，免費走訪看展，挖掘城市的文化與在地藝文生活，認識新竹市眷村文化。

另外，圖書館動物園分館將舉行以大煙囪廠房保溫基地「霜毛蝙蝠」為主角的兒童繪本《邦邦喬喬要回家》7場次親子閱讀與2D動畫觀賞活動，期望透過教育讓孩童同時認識眷村文化與生態地景。

眷村文化節聯合特展開幕活動，市議員鍾淑英、段孝芳、陳治雄、蕭志潔、劉康彥、新竹榮民服務處總幹事黃承濂、新竹榮民之家組長黃士芳、新竹市擎天自強協會總幹事王振邦、理事嚴翊琦及劉秀鳳、黑蝙蝠中隊韓東聲、范元俊、金宗鑑、黃達新多位隊員及多位里長到場一同共襄盛舉。

▲▼「開眷味」盛大開展。（圖／新竹文化局提供）

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